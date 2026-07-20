Telegram'da yeni özellik: Pavel Durov "karusel" formatını duyurdu

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasında kullanıcılar için yeni bir kolaylık olan "karusel" özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar artık birden fazla fotoğraf veya videoyu tek bir mesajda düzenli, kaydırılabilir bir galeri şeklinde birleştirebilecek. Bu özelliğin platformdaki görsel içerik paylaşımını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özelliğin çalışma mekanizması oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde tasarlanmış. Kullanıcı galeriden birden fazla medya dosyası seçtikten sonra, özel menü aracılığıyla "Karusel olarak göster" (Show as carousel) seçeneğini etkinleştirmesi yeterli. Sonuç olarak gönderilen görseller, birbirini tamamlayan bütünleşik bir blok halinde sıralı bir şekilde görüntülenir.

Görsel içerikte yeni imkanlar

Pavel Durov, kendi resmi kanalında yeni özelliğin tanıtım videosunu paylaşırken bu değişikliğe esprili bir yaklaşım getirdi. Ona göre bu, mesajlaşma için küçük bir adım olabilir ancak "kedi fotoğraflarını sunumlara dönüştürme yolunda dev bir sıçramadır". Durov, bu ifadeyle Telegram'ın sadece basit bir iletişim aracı değil, aynı zamanda profesyonel ve estetik içerik oluşturma platformuna dönüştüğüne işaret etti.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, bu güncelleme özellikle blog yazarları, pazarlamacılar ve kanallarında ürün incelemeleri paylaşan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak. Daha önce birden fazla resim gönderildiğinde bunlar genel bir albüm şeklinde yerleşiyor ve bazen görsel düzeni bozabiliyordu. Artık her bir görsel ayrı bir odak noktası olacak.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Telegram, en temel iletişim ve bilgi alma aracı olma özelliğini koruyor. Yerel girişimciler ve ticari kanallar için "karusel" formatı, ürün kataloglarını estetik bir şekilde sunma imkanı sağlıyor. Bu durum, platformun sadece bir mesajlaşma uygulaması değil, sosyal ağ işlevlerini de giderek daha fazla benimsediğini gösteriyor.

Şu anda bu özellik, uygulamanın son güncellemeleriyle kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Kullanıcıların bu yeni imkandan yararlanabilmeleri için Telegram uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden en son sürüme güncellemeleri tavsiye ediliyor. Gelecekte bu formatın daha da geliştirilmesi ve ek interaktif öğelerin eklenmesi planlanıyor.