Telegram'da yeni özellik: Pavel Durov "karusel" formatını duyurdu

·1·Teknoloji
Telegram'da yeni özellik: Pavel Durov "karusel" formatını duyurdu

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasında kullanıcılar için yeni bir kolaylık olan "karusel" özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar artık birden fazla fotoğraf veya videoyu tek bir mesajda düzenli, kaydırılabilir bir galeri şeklinde birleştirebilecek. Bu özelliğin platformdaki görsel içerik paylaşımını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özelliğin çalışma mekanizması oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde tasarlanmış. Kullanıcı galeriden birden fazla medya dosyası seçtikten sonra, özel menü aracılığıyla "Karusel olarak göster" (Show as carousel) seçeneğini etkinleştirmesi yeterli. Sonuç olarak gönderilen görseller, birbirini tamamlayan bütünleşik bir blok halinde sıralı bir şekilde görüntülenir.

Görsel içerikte yeni imkanlar

Pavel Durov, kendi resmi kanalında yeni özelliğin tanıtım videosunu paylaşırken bu değişikliğe esprili bir yaklaşım getirdi. Ona göre bu, mesajlaşma için küçük bir adım olabilir ancak "kedi fotoğraflarını sunumlara dönüştürme yolunda dev bir sıçramadır". Durov, bu ifadeyle Telegram'ın sadece basit bir iletişim aracı değil, aynı zamanda profesyonel ve estetik içerik oluşturma platformuna dönüştüğüne işaret etti.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, bu güncelleme özellikle blog yazarları, pazarlamacılar ve kanallarında ürün incelemeleri paylaşan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak. Daha önce birden fazla resim gönderildiğinde bunlar genel bir albüm şeklinde yerleşiyor ve bazen görsel düzeni bozabiliyordu. Artık her bir görsel ayrı bir odak noktası olacak.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Telegram, en temel iletişim ve bilgi alma aracı olma özelliğini koruyor. Yerel girişimciler ve ticari kanallar için "karusel" formatı, ürün kataloglarını estetik bir şekilde sunma imkanı sağlıyor. Bu durum, platformun sadece bir mesajlaşma uygulaması değil, sosyal ağ işlevlerini de giderek daha fazla benimsediğini gösteriyor.

Şu anda bu özellik, uygulamanın son güncellemeleriyle kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Kullanıcıların bu yeni imkandan yararlanabilmeleri için Telegram uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden en son sürüme güncellemeleri tavsiye ediliyor. Gelecekte bu formatın daha da geliştirilmesi ve ek interaktif öğelerin eklenmesi planlanıyor.

TelegramPavel DurovTeknolojiKaruselGüncelleme
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX beklenmedik bir duraksama yaşadı: Falcon 9 fırlatılışı son saniyelerde iptal edildiSpaceX beklenmedik bir duraksama yaşadı: Falcon 9 fırlatılışı son saniyelerde iptal edildiDün, 23:00Paramount ve Warner Bros. Discovery birleşmesi durduruldu: 110 milyar dolarlık anlaşma tehlikedeParamount ve Warner Bros. Discovery birleşmesi durduruldu: 110 milyar dolarlık anlaşma tehlikedeDün, 22:52Uzaya yük taşıma maliyeti hızla düşüyor: 2040 yılına kadar 300 dolara gerileyecekUzaya yük taşıma maliyeti hızla düşüyor: 2040 yılına kadar 300 dolara gerileyecekDün, 21:52Volkswagen akıllı teknolojilerle donatılmış yeni elektrikli bisikletini tanıttıVolkswagen akıllı teknolojilerle donatılmış yeni elektrikli bisikletini tanıttıDün, 21:26ABD sağlık sistemine hizmet veren Craneware şirketi siber saldırıya uğradıABD sağlık sistemine hizmet veren Craneware şirketi siber saldırıya uğradıDün, 21:22NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntülediNASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntülediDün, 20:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor