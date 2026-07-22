Belçika'da yeni dönem: Van Bommel'e 2028'e kadar güven

·34·Spor
Belçika'da yeni dönem: Van Bommel'e 2028'e kadar güven

Belçika milli takımında teknik heyet değişikliği bekleniyor. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Hollandalı teknik direktör Mark van Bommel milli takımın yeni teknik direktörü olacak.

Taraflar iş birliğinin temel şartları üzerinde anlaşmaya vardı. Atamanın resmileşmesi için sadece imzaların atılmasının kaldığı belirtiliyor.

Anlaşma 2028 yılına kadar geçerli

Romano'nun haberine göre, Mark van Bommel ile yapılacak sözleşme 2028 yılına kadar sürecek.

Bu durum, Belçika Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktöre sadece kısa vadeli sonuçlar için değil, aynı zamanda takımı bir sonraki büyük turnuvalara hazırlama görevini de verdiğini gösteriyor.

Belçika Futbol Federasyonu henüz atamayı resmen duyurmadı. Bu nedenle belgeler imzalanıp federasyon açıklaması yapılana kadar haber, içeriden sızan bir bilgi statüsünde kalmaya devam ediyor.

Rudi Garcia'nın sözleşmesi uzatılmayacak

Daha önce Belçika Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Rudi Garcia ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Federasyonun açıklamasına göre, Fransız teknik adamın 31 Temmuz 2026'da sona erecek sözleşmesi uzatılmayacak. Böylece milli takımda yeni bir teknik direktörlük döneminin kapısı aralandı.

Van Bommel'in ataması resmen onaylanırsa, Garcia'dan sonra Belçika milli takımının başına geçecek.

2026 Dünya Kupası sonucu kararı etkilemiş olabilir

Belçika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi. Takım bu aşamada, daha sonra şampiyon olan İspanya'ya 1-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Çeyrek finale çıkmak kötü bir sonuç olarak görülmese de, federasyon milli takımın potansiyelinden daha verimli yararlanmayı ve yeni nesil futbolcularla uzun vadeli bir proje inşa etmeyi hedeflemiş olabilir.

Belçika kadrosunda tecrübeli oyuncuların yanı sıra uluslararası düzeyde kendini kanıtlayan gençler de bulunuyor. Yeni teknik direktörün önünde onları tek bir sistemde birleştirme görevi duruyor.

Van Bommel'den ne bekleniyor?

Mark van Bommel, futbolculuk döneminde merkez orta sahadaki sert ve disiplinli oyunuyla tanınırdı. Teknik direktörlük tarzında da fiziksel kondisyon, orta saha hakimiyeti ve taktik disipline büyük önem vermesi bekleniyor.

Belçika milli takımında çözmesi gereken temel sorunlar şunlar olacak:

  • takımın savunma istikrarını artırmak;

  • nesil değişimini sancısız bir şekilde gerçekleştirmek;

  • yıldız futbolcuların potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak;

  • milli takımı bir sonraki büyük turnuvalara hazırlamak.

Anlaşma resmileşirse, Van Bommel için milli takımdaki bu görev, teknik direktörlük kariyerindeki en büyük sınavlardan biri olacak.

Resmi açıklama bekleniyor

Mevcut bilgilere göre, atamanın önünde ciddi bir engel kalmadı ve tarafların sadece belgeleri resmileştirmesi gerekiyor.

Şimdi tüm gözler Belçika Futbol Federasyonu'nun yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. Anlaşma onaylanırsa, Mark van Bommel 2028'e kadar 'Kırmızı Şeytanlar'ı yönetecek ve milli takımda yeni bir dönemi başlatacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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