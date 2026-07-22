Trump, 2026 Dünya Kupası'nı tarihin en başarılı turnuvası olarak nitelendirdi

·33·Spor
Trump, 2026 Dünya Kupası'nı tarihin en başarılı turnuvası olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı tarihin en başarılı turnuvası olarak değerlendirdi. Trump, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın, önceki dünya kupalarına kıyasla çok daha yüksek gelir elde ettiğini belirtti.

Trump, final maçı oynanana kadar turnuvanın sonuçları hakkında kesin bir yargıda bulunmak istemediğini de ifade etti.

«Finalden önce bu konuda konuşmak istemedim»

ABD Başkanı, Fox News kanalında 2026 Dünya Kupası'nın organizasyonel ve finansal sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

«Finalden önce her şeyin ne kadar iyi gittiğini söylemek istemedim. Çünkü daha sonra ne olacağını asla bilemezsiniz» dedi Trump.

Trump'a göre turnuva başarıyla sonuçlandı ve finansal göstergeler açısından önceki dünya kupalarını önemli ölçüde geride bıraktı.

Gelirin beş kat daha yüksek olduğu belirtildi

Donald Trump, 2026 Dünya Kupası'ndan elde edilen gelirin, diğer tüm dünya kupalarından beş kat daha fazla olduğunu iddia etti.

«Tarihin en başarılı Dünya Kupası'nı gerçekleştirdik. Geliri, diğer tüm dünya kupalarından beş kat daha fazlaydı» dedi ABD lideri.

Ancak metinde bu rakamı doğrulayan resmi bir mali rapor veya FIFA verisi yer almamaktadır. Bu nedenle beş katlık fark şimdilik Trump'ın bir beyanı olarak değerlendirilmektedir.

ABD tekrar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak mı?

Trump, Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonun tekrar ABD'de düzenlenmesini istediğini gizlemedi. Ancak bir sonraki turnuvayı tekrar alma ihtimalinin çok düşük olduğunu da kabul etti.

«Her şeyin tekrar yaşanmasını dört gözle bekliyorum. Ancak bence bir sonraki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapamayız» dedi.

Dünya kupalarının genellikle farklı kıtalar ve ülkeler arasında dönüşümlü olarak düzenlenmesi nedeniyle, ABD'nin kısa süre içinde tekrar ev sahipliği hakkı kazanması zor olabilir.

Dünya Kupası maçları ABD'nin 11 şehrinde oynandı

2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yaptı. Turnuva maçlarının büyük bir kısmı ABD topraklarında organize edildi.

Dünya Kupası maçları ABD'nin şu şehir ve bölgelerinde gerçekleşti:

  • New York yakınlarındaki East Rutherford;

  • Philadelphia;

  • Boston;

  • Atlanta;

  • Miami;

  • Houston;

  • Dallas;

  • Los Angeles;

  • San Francisco;

  • Kansas City;

  • Seattle.

Bu şehirlerdeki stadyumlar, grup aşamasından eleme turlarına kadar birçok maça ev sahipliği yaptı.

Turnuvanın tam raporu bekleniyor

Trump, 2026 Dünya Kupası'nı tarihin en kârlı ve başarılı turnuvası olarak nitelendirse de, turnuvanın nihai mali sonuçları resmi raporlar yayınlandığında tam olarak netleşecek.

Artık tüm dikkatler, FIFA ve organizasyon komitesi tarafından bilet satışları, sponsorluklar, yayın hakları ve toplam gelirler konusunda açıklanacak rakamlara çevrilmiş durumda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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