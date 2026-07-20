Tayvan hükümeti TSMC'yi bağımsız enerji üretimine zorluyor

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, Tayvan adasındaki toplam elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 9'unu tüketiyor. Bu nedenle yerel hükümet, büyük sanayi kuruluşlarını kendi enerji kaynaklarını oluşturmaya zorlayan yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu önlemin, adanın genel enerji sistemindeki yükü azaltması ve stratejik üretimin sürdürülebilirliğini sağlaması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre Tayvan yönetimi, "Enerji Yönetimi Yasası"nda (Energy Management Act) değişiklikler yapmayı planlıyor. Yeni kurallara göre, tüketim kapasitesi 5 MW üzerinde olan büyük sanayi tesislerinin kendi üretim kapasitelerine ve enerji depolama sistemlerine sahip olmaları zorunlu olacak. En önemlisi, toplam tüketimlerinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekiyor.

Enerji krizi ve yarı iletken güvenliği

TSMC şu anda yılda ortalama 25,55 milyar kWh elektrik tüketiyor. Yapay zeka (AI) çipleri, veri merkezleri ve modern elektronik cihazlara olan talebin artmasıyla bu rakam daha da yükseliyor. Yarı iletken endüstrisi için istikrarlı bir enerji arzı hayati önem taşıyor, çünkü modern fabrikalar 24/7 kesintisiz çalışıyor.

Teknolojik sürecin doğası gereği, kısa süreli elektrik kesintileri bile üretim hatlarındaki binlerce çipin kullanılamaz hale gelmesine ve şirketin milyonlarca dolar zarar etmesine neden olabilir. Tayvan'da daha önce yaşanan büyük enerji kesintileri, yüksek hassasiyetli üretim sistemlerinin dış şebekelere ne kadar bağımlı ve savunmasız olduğunu gösterdi.

TSMC halihazırda deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri için bir dizi anlaşma imzaladı ve yeşil enerjiye geçiş çalışmalarını başlattı. Ancak yeni yasa gereklilikleri, şirketin kendi tesislerinde ek üretim üniteleri ve büyük batarya istasyonları kurması için büyük miktarda yatırım yapmasını gerektiriyor.

Üretim kapasiteleri ve gelecek perspektifleri

TSMC'nin şu anda Tayvan'da altı adet 300 mm'lik büyük fabrikası, birkaç küçük tesisi ve çip paketleme ile test etme üzerine devasa kompleksleri bulunuyor. Bu altyapının bağımsız enerjiyle desteklenmesi, sadece şirket için değil, Apple, NVIDIA ve diğer devlerin bu fabrikaların ürünlerine güvenmesi nedeniyle tüm dünya teknoloji pazarı için de kritik öneme sahip.

Hükümetin hesaplamalarına göre, büyük tüketicilerin kendi kendine yeten enerji sistemlerine geçmesi, ulusal enerji sisteminin istikrarını artıracak ve beklenmedik arızalar sırasında ekonominin temel noktalarını koruyacaktır. Yapay zeka devrimi çağında enerji kaynakları, yarı iletken endüstrisinin gelişimindeki en temel faktör haline geliyor.