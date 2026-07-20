Tayvan hükümeti TSMC'yi bağımsız enerji üretimine zorluyor

·31·Teknoloji
Tayvan hükümeti TSMC'yi bağımsız enerji üretimine zorluyor

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, Tayvan adasındaki toplam elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 9'unu tüketiyor. Bu nedenle yerel hükümet, büyük sanayi kuruluşlarını kendi enerji kaynaklarını oluşturmaya zorlayan yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu önlemin, adanın genel enerji sistemindeki yükü azaltması ve stratejik üretimin sürdürülebilirliğini sağlaması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre Tayvan yönetimi, "Enerji Yönetimi Yasası"nda (Energy Management Act) değişiklikler yapmayı planlıyor. Yeni kurallara göre, tüketim kapasitesi 5 MW üzerinde olan büyük sanayi tesislerinin kendi üretim kapasitelerine ve enerji depolama sistemlerine sahip olmaları zorunlu olacak. En önemlisi, toplam tüketimlerinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekiyor.

Enerji krizi ve yarı iletken güvenliği

TSMC şu anda yılda ortalama 25,55 milyar kWh elektrik tüketiyor. Yapay zeka (AI) çipleri, veri merkezleri ve modern elektronik cihazlara olan talebin artmasıyla bu rakam daha da yükseliyor. Yarı iletken endüstrisi için istikrarlı bir enerji arzı hayati önem taşıyor, çünkü modern fabrikalar 24/7 kesintisiz çalışıyor.

Teknolojik sürecin doğası gereği, kısa süreli elektrik kesintileri bile üretim hatlarındaki binlerce çipin kullanılamaz hale gelmesine ve şirketin milyonlarca dolar zarar etmesine neden olabilir. Tayvan'da daha önce yaşanan büyük enerji kesintileri, yüksek hassasiyetli üretim sistemlerinin dış şebekelere ne kadar bağımlı ve savunmasız olduğunu gösterdi.

TSMC halihazırda deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri için bir dizi anlaşma imzaladı ve yeşil enerjiye geçiş çalışmalarını başlattı. Ancak yeni yasa gereklilikleri, şirketin kendi tesislerinde ek üretim üniteleri ve büyük batarya istasyonları kurması için büyük miktarda yatırım yapmasını gerektiriyor.

Üretim kapasiteleri ve gelecek perspektifleri

TSMC'nin şu anda Tayvan'da altı adet 300 mm'lik büyük fabrikası, birkaç küçük tesisi ve çip paketleme ile test etme üzerine devasa kompleksleri bulunuyor. Bu altyapının bağımsız enerjiyle desteklenmesi, sadece şirket için değil, Apple, NVIDIA ve diğer devlerin bu fabrikaların ürünlerine güvenmesi nedeniyle tüm dünya teknoloji pazarı için de kritik öneme sahip.

Hükümetin hesaplamalarına göre, büyük tüketicilerin kendi kendine yeten enerji sistemlerine geçmesi, ulusal enerji sisteminin istikrarını artıracak ve beklenmedik arızalar sırasında ekonominin temel noktalarını koruyacaktır. Yapay zeka devrimi çağında enerji kaynakları, yarı iletken endüstrisinin gelişimindeki en temel faktör haline geliyor.

TSMCTayvanTeknolojiEnerjiYarı İletken
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Boeing 787 motoru rekor kırdı: 50 milyon saatlik uçuş ve benzersiz güvenilirlikBoeing 787 motoru rekor kırdı: 50 milyon saatlik uçuş ve benzersiz güvenilirlikBugün, 00:59OpenAI açık kaynaklı yapay zeka modellerinden endişeli: ABD'de yeni tartışmalarOpenAI açık kaynaklı yapay zeka modellerinden endişeli: ABD'de yeni tartışmalarBugün, 00:57X sosyal ağı, Android kullanıcıları için uygulamayı sıfırdan yeniden tasarladıX sosyal ağı, Android kullanıcıları için uygulamayı sıfırdan yeniden tasarladıBugün, 00:52AMD Zen 6 işlemcisi Geekbench testinde mobil x86 çipleri arasında rekor kırdıAMD Zen 6 işlemcisi Geekbench testinde mobil x86 çipleri arasında rekor kırdıBugün, 00:28Yapay zeka ajanları için yeni ödeme sistemi: Natural girişimi 30 milyon dolar yatırım aldıYapay zeka ajanları için yeni ödeme sistemi: Natural girişimi 30 milyon dolar yatırım aldıBugün, 00:26Telegram'da yeni özellik: Pavel Durov "karusel" formatını duyurduTelegram'da yeni özellik: Pavel Durov "karusel" formatını duyurduDün, 23:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor