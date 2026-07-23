SoundCloud, bağımsız sanatçılar için Nina Protocol platformunu satın aldı

·30·Teknoloji
SoundCloud, bağımsız sanatçılar için Nina Protocol platformunu satın aldı

Dünyaca ünlü müzik servisi SoundCloud, bağımsız sanatçılara yönelik merkeziyetsiz platform Nina Protocol'ü satın aldığını resmen duyurdu. Bu anlaşma, SoundCloud'un 2022 yılında AI tabanlı Musiio şirketini satın almasından bu yana gerçekleştirdiği ilk büyük işlem oldu. Bu adım, platformun sadece bir müzik barındırma servisi değil, aynı zamanda bağımsız sanatçılar için geniş kapsamlı bir ekosisteme dönüşme stratejisini daha da güçlendiriyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Nina Protocol, 2021 yılında bağımsız müzisyenler Jack Callahan, Mike Pollard ve Erik Farber tarafından kurulmuştu. Platformun özgünlüğü, sanatçıların eserlerini hayranlarına doğrudan satmalarına ve gelirin yüzde 100'ünü ellerinde tutmalarına olanak tanımasındaydı. Ancak, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturulamaması nedeniyle platform bu yılın Mayıs ayında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Bağımsız sanatçılar için yeni fırsatlar

SoundCloud yönetimi, Nina Protocol projesinin tüm teknolojik ve fikri varlıklarını, editöryal arşivini ve kendine özgü "tür haritasını" (genre map) devralıyor. Bu durum, yeni çıkan sanatçıları keşfetmek ve eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir rol oynayacak. TechCrunch ve diğer prestijli yayınlara göre, anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmadı.

SoundCloud CEO'su Eliah Seton, Nina ekibinin bağımsız sanatçıları ve toplulukları ön planda tutan harika bir platform yarattığını belirtti. Şirket yöneticisi, "Amacımız, onların yarattığı değerleri koruyarak sanatçılara hayranlarıyla daha yakın bağ kurmaları ve sürdürülebilir kariyerler inşa etmeleri için yeni araçlar sunmaktır" dedi.

Nina Protocol, teknolojik olarak Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş olup, işlemlerin hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlıyordu. Ayrıca, verilerin merkeziyetsiz bir şekilde saklanması için Arweave sistemi kullanılıyordu. Şimdi bu teknolojik çözümler ve içerikler SoundCloud platformuna entegre edilecek. Bu durum, bağımsız ve genç sanatçıların küresel sahnede yer edinmeleri için ek fırsatlar yaratabilir.

Sanatçıların taşınması ve desteklenmesi

SoundCloud, eski Nina kullanıcıları için özel bir taşıma aracı başlattı. Bu araç sayesinde sanatçılar, çalışmalarını yeni platforma kolayca aktarabiliyorlar. Ayrıca, bu sanatçılara yıl sonuna kadar ücretsiz SoundCloud Artist aboneliği sunuluyor. Bu paket şu imkanları içeriyor:

  • Eserleri monetize etme (gelir elde etme) fonksiyonları;
  • Kitleyi genişletmek için gelişmiş analitik araçlar;
  • Müzikleri tüm ana akış servislerine dağıtma imkanı.
Bu anlaşma, SoundCloud'un Spotify veya Apple Music gibi devlerle rekabette "bağımsız sanatçıların alanı" olarak konumunu korumaya çalıştığını gösteriyor. Gelecekte Nina Protocol tabanlı teknolojilerin platformda nasıl bir görünüm kazanacağı, birçok uzman ve müzikseverin odak noktasında kalmaya devam ediyor.

SoundCloudNina ProtocolMüzikTeknolojiBlok Zinciri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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