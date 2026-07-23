Yapay zeka yarışı: ABD elektriğinin yüzde 20'si veri merkezlerine harcanacak

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişimi, küresel enerji sistemi üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. BloombergNEF analiz şirketinin yeni raporuna göre, 2035 yılına kadar ABD'de üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 20'si veri işleme merkezleri (data-center) tarafından tüketilecek. Bu oran, bugünkü tüketim seviyesinin dört katıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, önümüzdeki on yıl içinde bu merkezlerin toplam kapasitesinin 200 GW seviyesine yaklaşacağını belirtiyor. En dikkat çekici nokta ise, bu devasa enerji kaynaklarının neredeyse yarısının doğrudan yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için kullanılacak olmasıdır. 2033 yılına gelindiğinde, dünya genelindeki AI hesaplamaları için harcanan enerjinin yüzde 64'ünün ABD sınırları içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Tahminlerdeki keskin değişim ve enerji krizi riski

BloombergNEF uzmanları, tahminlerini sadece altı ay içinde önemli ölçüde revize etmek zorunda kaldı. Yeni raporda, 2035 yılı için öngörülen tüketim miktarı, geçen yılın aralık ayındaki verilerden yüzde 83 daha yüksek belirlendi. Bu büyüme hızı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknik zorlukları da beraberinde getiriyor.

Sektördeki diğer saygın kuruluşlar da benzer endişeleri dile getiriyor. Örneğin, EPRI (Elektrik Enerjisi Araştırma Enstitüsü) 2024 tahminini iki katından fazla artırırken, S&P Global ajansı geçen yılın ekim ayından nisan ayına kadar olan kısa sürede hesaplamalarında yüzde 30'dan fazla düzeltme yaptı. Bunun temel nedeni olarak, yeni veri merkezlerinin inşaat hızının planlanandan çok daha yüksek olması gösteriliyor.

Altyapı ve artan maliyetler

Yeni tesislerin çoğu, halihazırda yüksek yük altında çalışan enerji şebekelerine bağlanıyor. Virginia'dan Illinois'e kadar olan bölgelere hizmet veren PJM Interconnection sisteminde, önümüzdeki on yıl içinde tüketimin yüzde 34'ü veri merkezlerinin payına düşecek. Texas'ın büyük bir kısmını kapsayan ERCOT sisteminde ise bu oranın yüzde 22 olması bekleniyor.

Enerji kıtlığı şimdiden ekonomik sonuçlar doğuruyor:

PJM sistemi, yeni tesislerin şebekeye bağlanmasıyla ilgili başvuruları dört yıl süreyle askıya almak zorunda kaldı;

Son bir yıl içinde bu bölgede elektrik fiyatları yüzde 76 arttı;

Eski elektrik şebekelerinin modernizasyonu için milyarlarca dolarlık ek yatırım gerekiyor.

Bu eğilim sadece ABD için değil, tüm dünya için geçerlidir. BloombergNEF verilerine göre, yapay zekanın yaygınlaşması sonucunda 2033 yılına kadar küresel ölçekte ek 1935 TWh elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu miktar neredeyse tüm Hindistan'ın yıllık tüketimine eşittir. Bu durum, gelecekte AI teknolojileri ile yeşil enerji kaynakları arasındaki dengenin korunmasının en kritik mesele haline geleceğini gösteriyor.