Manchester City, Özbek oyuncu Abdukodir Khusanov ile sözleşmesini 2031'e kadar uzattı

·88·Spor
Manchester City, Özbek oyuncu Abdukodir Khusanov ile sözleşmesini 2031'e kadar uzattı

İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City, kadrosundaki kilit oyuncularla uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak geleceğin temellerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov ve Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku ile yeni anlaşmaya vardı. Her iki futbolcu da artık 2031 yılına kadar Etihad Stadyumu'nda forma giyecek. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Bu stratejik karar, takımın yıldız ismi Phil Foden ile imzalanan dört yıllık yeni sözleşmenin ardından geldi. The Athletic'in haberine göre, Manchester City yönetimi, yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki yeni döneme hazırlanırken bu oyuncuları takımda tutmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

Khusanov'un yükselişi ve Doku'nun istikrarı

Abdukodir Khusanov, Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden Manchester City'ye transfer olmuştu. Geçen sezonun ikinci yarısında Ruben Dias ve Josko Gvardiol gibi as oyuncuların sakatlık yaşadığı dönemde Özbek futbolcu kendini kanıtlamayı başardı. Güven veren oyunu ve savunmadaki soğukkanlılığı kulüp yönetiminde büyük bir etki bıraktı.

Jeremy Doku ise Manchester City'ye katıldığından bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Kanat oyuncusu, son üç sezonun her birinde 40'tan fazla maça çıkarak takım hücumlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Her iki futbolcu da Pep Guardiola sonrası dönemde kulübün temel direkleri olarak görülüyor.

Geleceğe doğru bir adım

Takımın sembol isimlerinden Phil Foden da Çarşamba günü sözleşmesini 2030'a kadar uzattı ve anlaşmada bir yıl daha opsiyon bulunuyor. Bu tür iç transferler ve kilit oyuncuların takımda tutulması, Manchester City taraftarları arasında yeni sezon öncesinde büyük bir güven oluşturuyor.

Mevcut yaz transfer döneminde Elliot Anderson dışında büyük bir transfer yapılmamış olsa da kulüp, iç kaynaklarını güçlendirmeye odaklanıyor. Takım şu anda Enzo Maresca yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda kulüp, Rodri ile ilgili söylentileri gidermek ve kadrodaki diğer sorunları çözmek için de çalışmalarına devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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