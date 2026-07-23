Samsung ilk kez silikon-karbon bataryalar kullandı: Yeni teknolojinin imkanları

·212·Teknoloji
Samsung ilk kez silikon-karbon bataryalar kullandı: Yeni teknolojinin imkanları

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde ilk kez silikon-karbon (SiC) bataryaları kullanmaya başladı. Bu teknolojinin, geleneksel lityum-iyon pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu sağlaması nedeniyle batarya endüstrisinde yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

Silikon-karbon bataryaların temel avantajı, cihazın fiziksel boyutlarını artırmadan pil kapasitesini önemli ölçüde artırabilmesidir. Ayrıca bu teknoloji sayesinde mühendisler, pil kapasitesini korurken akıllı telefon kasasını daha da inceltebilmektedir. ixbt.com'a göre Samsung, tam olarak bu iki alanda yenilik yapmaya karar verdi.

Kapasite ve incelik dengesi

Yeni teknoloji sayesinde Samsung, "kitap" tarzı katlanabilir akıllı telefonlarında pil gücünü artırmayı başardı. Özellikle Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılırken, standart Galaxy Z Fold 8 modeli 4800 mAh bataryaya sahip oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki nesil 4400 mAh kapasite ile sınırlıydı.

Galaxy Z Flip 8 modelinde ise şirket farklı bir yol izledi: Pil kapasitesi aynı bırakıldı ancak SiC teknolojisi sayesinde cihazın kasası önemli ölçüde inceldi. Önceki model katlandığında 13,7 mm kalınlığa sahipken, yeni Galaxy Z Flip 8'in kalınlığı 13,1 mm'ye düştü. Bu, kompaktlığı seven kullanıcılar için önemli bir yenilik.

Piyasadaki rekabet ve gelecek planları

Silikon-karbon bataryaların kullanımı konusunda Çinli akıllı telefon üreticilerinin oldukça ileride olduğunu belirtmek gerekir. 2023 yılından bu yana bazı markalar, bu teknolojiyi kullanarak kasa kalınlığını artırmadan 6000 ile 10.000 mAh arasında değişen bataryalar kullanıyor. Samsung ise bu konuda oldukça temkinli ve muhafazakâr bir yaklaşım sergiliyor.

Şimdilik yeni nesil bataryalar sadece pahalı Galaxy Z serisi katlanabilir cihazlarda kullanılıyor. Ancak uzmanların tahminlerine göre, gelecekte bu teknoloji Samsung'un diğer popüler serilerine de yayılacak. Özellikle aşağıdaki serilerde yeni bataryaları görebiliriz:

  • Galaxy S serisi (amiral gemileri);
  • Galaxy A serisi orta segment cihazlar;
  • Galaxy M ve Galaxy F modelleri.
Söylentilere göre, gelecekte tanıtılacak Galaxy S27 Ultra modeli 5500-6000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile donatılabilir. Bu durum, Samsung amiral gemilerinin pil ömrünü şüphesiz yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Şirket, bu teknolojiyi seri üretime uyarlamaya ve güvenliğini test etmeye devam ediyor.

SamsungGalaxy Z Fold 8TeknolojiBataryaAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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