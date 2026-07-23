Hervé Renard için dört aday: Güney Kore onu ana hedef olarak görüyor

Fransız teknik direktör Hervé Renard, milli takımlar düzeyinde en çok aranan uzmanlardan biri olmaya devam ediyor. Foot Mercato'nun haberine göre, Tunus'taki kısa süreli görevinin ardından aynı anda birçok futbol federasyonu ona ilgi gösterdi.

En ciddi seçenek olarak Güney Kore milli takımı gösteriliyor. Bununla birlikte Renard; Güney Afrika, Senegal ve muhtemelen Cezayir milli takımlarının teknik direktörlüğü için de aday olarak görülüyor.

Güney Kore Renard'ı ana aday olarak görüyor

Kaynağa göre, Güney Kore Futbol Federasyonu, Hervé Renard'ı milli takımın teknik direktörlüğü için bir numaralı aday olarak değerlendiriyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransız uzman, 2026 Dünya Kupası grup elemelerindeki başarısız performansın ardından görevinden ayrılan Hong Myung-bo'nun yerini alabilir.

Şu an için taraflar arasında resmi bir anlaşmaya varıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Afrika takımları da ilgi gösteriyor

Hervé Renard'ın Afrika futbolundaki engin tecrübesi, kıtada da yüksek talep görmesini sağlıyor.

Edinilen bilgilere göre, Güney Afrika ve Senegal futbol federasyonları da onu teknik direktör adayları listesine ekledi.

Renard'ın Afrika milli takımlarıyla çalışma deneyimi olduğu için bu iki seçenek de ciddi şekilde değerlendirilebilir.

Cezayir seçeneği de gündeme gelebilir

Cezayir milli takımı şu anda Vladimir Petković yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor.

Ancak kaynağa göre, Petković'in görevinden ayrılması durumunda Cezayir Futbol Federasyonu, Hervé Renard ismini masaya yatırabilir.

Böylece Fransız teknik direktör etrafındaki ilginin yakın zamanda daha da artması muhtemel.

Renard Afrika'da iki kez şampiyon oldu

Hervé Renard, teknik direktörlük kariyeri boyunca Afrika Uluslar Kupası'nı iki kez kazandı.

2012'de Zambiya milli takımını, 2015'te ise Fildişi Sahili milli takımını kıta şampiyonu yaptı.

Tam da bu başarılar, Renard'ı milli takımlarla çalışma konusunda en deneyimli ve aranan teknik direktörlerden biri haline getirdi.

Hangi takımı seçecek?

Hervé Renard'ın bir sonraki durağının neresi olacağı henüz belli değil. Güney Kore seçeneği en ciddi aday olarak gösterilse de, Afrika'dan gelen teklifler kararını değiştirebilir.

Fransız uzmanın tercihinin, yakın gelecekte milli takım teknik direktörleri piyasasındaki en ilgi çekici gelişmelerden biri olması bekleniyor.