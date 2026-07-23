Ramazon Temirov, Erceg'i övdü: «Gerisini maçta göreceğiz»

Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov 25 Temmuz'da Avustralyalı Steve Erceg'e karşı yapacağı maç öncesinde rakibinin güçlü yönlerini sıraladı. Erceg'i yüksek teknikli, enerjisini idareli kullanan tecrübeli bir boksör olarak değerlendirdi.

Temirov, rakibinin şampiyonluk maçında beş raunt dövüştüğünü de özellikle vurguladı. Buna rağmen Özbek dövüşçü, oktagonda taraftarlara izlemesi keyifli bir maç sunacağına inanıyor.

«O harika bir boksör»

Ramazon Temirov, Steve Erceg'in ayaktaki hareketlerini ve vuruş tekniğini yüksek puanladı.

«O harika bir boksör. Tekniği iyi. Çok enerji harcamadan yerinde hareket ediyor. Çok iyi bir dövüşçü», — dedi Temirov.

Ona göre Erceg, maç boyunca gereksiz hareket yapmadan durumu kontrol etmeyi ve fırsat kollamayı iyi biliyor.

Pantoja ile beş rauntluk tecrübe

Temirov, gelecekteki rakibinin üst düzey maçlarda kazandığı tecrübeyi de takdir etti.

Steve Erceg, UFC şampiyonu Alexandre Pantoja'ya karşı şampiyonluk maçında beş raunt boyunca dövüştü. Bu durum onun dayanıklılığını ve baskı altında hareket etme yeteneğini gösterdi.

«Şampiyonluk adayı olup Pantoja ile beş raunt dövüştü. Gerisini maçta göreceğiz», — dedi Özbek sporcu.

Temirov izlemesi keyifli bir maç vaat etti

Ramazon Temirov rakibine saygı duyduğunu belirtse de oktagonda tüm yeteneklerini sergilemeye hazır.

«Güzel bir maç çıkaracağımızı umuyoruz, inşallah», — diye ekledi.

Temirov'un agresif stili ve güçlü vuruşları, Erceg'in teknik ve temkinli hareketlerine karşı koyulacak. Bu nedenle söz konusu karşılaşmada iki farklı stilin mücadelesi izlenebilir.

Maç ne zaman yapılacak?

Ramazon Temirov ve Steve Erceg arasındaki maç 25 Temmuz'da gerçekleşecek.

Bu maçın, Özbek sporcu için UFC sıralamasında yükselmesi ve klasman liderlerine yaklaşması yolunda önemli sınavlardan biri olması bekleniyor.