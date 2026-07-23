Nitecore, USB-C portuna sahip yeni 18650 formatlı bataryasını tanıttı

Taşınabilir enerji kaynakları ve aydınlatma ekipmanları üretiminde dünya liderlerinden biri olan Nitecore, yeni ürünü NL1840R lityum-iyon bataryasını tanıttı. Bu cihazın temel özelliği, geleneksel 18650 formatında olmasına rağmen, gövdesine entegre edilmiş USB Type-C portu sayesinde doğrudan şarj edilebilmesidir. Bu haber Ixbt.com tarafından bildirilmektedir.

Yeni batarya 4000 mAh (14,4 Wh) kapasiteye sahip olup nominal voltajı 3,6 Volt'tur. Ixbt.com'un haberine göre, USB-C portunun varlığı, kullanıcıları özel ve pahalı şarj cihazlarını yanlarında taşıma zorunluluğundan kurtarıyor. Artık batarya, standart bir akıllı telefon kablosu veya bir Power Bank yardımıyla da şarj edilebiliyor.

Teknik özellikler ve tasarım detayları

Nitecore NL1840R bataryasının gövdesinde özel bir ışıklı gösterge bulunuyor. Şarj işlemi sırasında gösterge kırmızı yanarken, işlem tamamlanıp enerji tamamen dolduğunda yeşile dönüyor. Bu durum, kullanıcı için süreci takip etme konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor.

USB-C portunun tek şarj yöntemi olmadığını belirtmekte fayda var. NL1840R, lityum-iyon bataryalar için tasarlanmış geleneksel şarj cihazlarıyla da tam uyumludur. Ayrıca, kendi şarj sistemine sahip el fenerlerinin içinde de şarj olabilmektedir. Ancak üretici önemli bir noktada uyarıyor: entegre port nedeniyle bataryanın uzunluğu biraz artarak 71 mm'ye ulaşmaktadır. Bu durum, bazı kompakt cihazlarla uyumsuzluk yaşanması ihtimalini doğurabilir.

Dayanıklılık ve piyasaya çıkış süreci

Şirket verilerine göre yeni batarya, en az 500 tam şarj döngüsü için tasarlanmıştır. Bu sürenin sonunda bile cihazın başlangıç kapasitesinin yaklaşık %80'ini koruyacağı garanti edilmektedir. 4000 mAh kapasite, 18650 formatı için mutlak bir rekor olmasa da, bu kadar yüksek performanslı ve USB portlu modeller piyasada hala nadir bulunmaktadır.

Nitecore NL1840R modelinin resmi fiyatı henüz açıklanmadı. Bilgi olarak, markanın USB portuna sahip olmayan NL1840HP modeli ABD pazarında yaklaşık 24 dolar civarında satılmaktadır. Yeni modelin sevkiyat süreçleri başlamış olup, yakında uluslararası ticaret platformlarında yer alması beklenmektedir.

Nitecore ürünlerinin gezginler, avcılar ve teknoloji meraklıları arasında popüler olduğu göz önüne alındığında, bu yenilikçi bataryanın yerel mağazaların raflarında da yer alması muhtemeldir. Bu, özellikle uzun yolculuklarda ekstra aksesuarlara ihtiyaç duymadan enerji rezervini yenileme imkanı sağlayacaktır.