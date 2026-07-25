Nubia, Aynı Anda İki Cihazı Şarj Eden Red Magic Kablosunu Piyasaya Sürdü

·33·Teknoloji
Nubia, Aynı Anda İki Cihazı Şarj Eden Red Magic Kablosunu Piyasaya Sürdü

Mobil oyunlar ve yüksek teknoloji aksesuarları pazarında kendine sağlam bir yer edinen Nubia markası, bir sonraki yenilikçi ürününü tanıttı. Yeni Nubia Red Magic 100W kablosu, olağandışı yapısı ve yüksek güç iletim kapasitesiyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu aksesuar yalnızca akıllı telefonları şarj etmek için değil, aynı zamanda karmaşık oyuncu ekosistemlerinde güç dağıtımını optimize etmek için tasarlanmıştır. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor. .

ixbt.com yayınından alınan bilgilere göre, söz konusu kablo Çin pazarında yaklaşık 20 dolar fiyatla satışa çıktı. Cihazın temel özelliği, tek bir giriş portundan iki ayrı çıkış portuna enerji sağlayan "çatallı" tasarım biçimidir. Bu durum, kullanıcılara aynı anda iki farklı gadget'ı şarj etme imkanı sunuyor.

Güç Dağıtımı ve Teknik Özellikler

Kablo toplamda 100 W gücü destekliyor, ancak üretici maksimum verimliliğe ulaşmak için en az 100 wattlık bir şarj adaptörünün kullanılmasını tavsiye ediyor. Sistem, iki kanallı bir dönüştürücü temelinde çalışıyor ve enerjiyi portlar arasında kesin olarak belirlenmiş bir düzende dağıtıyor. Özellikle düz şekilli konnektör 45 W gücü garanti ederken, açılı (L şeklinde) konnektöre kalan 55 W güç yönlendiriliyor.

Böyle bir dağıtım tesadüfi değildir. 55 wattlık açılı konnektör ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için tasarlanmış olup, oyun oynama sırasında kablonun ele engel olmamasını sağlar. 45 wattlık düz konnektör aracılığıyla ise harici soğutma sistemi (soğutucu fan), tablet veya hatta kompakt dizüstü bilgisayarlar şarj edilebilir. Bu çözüm özellikle uzun süre ağır oyunlar oynayan ve akıllı telefonunun aşırı ısınmasından şikayetçi olan kullanıcılar için oldukça rahattır.

Dayanıklılık ve Tasarım Özellikleri

Nubia Red Magic 100W kablosu yalnızca teknik göstergeleriyle değil, kalitesiyle de dikkat çekiyor. Kablonun dış kısmı dayanıklı naylon örgüyle kaplanmıştır, bu da onun düğümlenmesinin ve kopmasının önüne geçer. Konnektörlerin gövdesi ise çinko alaşımından üretilmiş olup, bu da parçaların uzun süre aşınmadan hizmet etmesini sağlar.

Kablonun toplam uzunluğu 150 santimetredir. Bunun ana kısımdan ayrılan kollarının uzunluğu ise 50 santimetredir. Bu mesafe, iki cihazı birbirine göre yeterli uzaklıkta konumlandırmak ve kullanımda rahatsızlık hissetmemek için fazlasıyla yeterlidir. Aksesuar, sadece güç iletimi değil, aynı zamanda veri alışverişi fonksiyonunu da eksiksiz yerine getirir.

Şimdilik ürün ağırlıklı olarak Asya pazarında satılıyor olsa da, yakında uluslararası çevrimiçi alışveriş platformları aracılığıyla teknoloji meraklılarına ulaşması bekleniyor. Nubia markasının bu gadget'ının, pazardaki standart kablolardan dayanıklılığı ve evrenselliği ile ayrılacağı şüphesizdir.

NubiaRed MagicTeknolojiGadgetAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyorAkıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyorBugün, 14:20Apple ile Micron Arasındaki Çatışma: iPhone İçin Çin Hafıza Çipleri Gerekli miApple ile Micron Arasındaki Çatışma: iPhone İçin Çin Hafıza Çipleri Gerekli miBugün, 13:51AMD, AM5 Platformasının Ömrünü Uzatıyor: Zen 7 İşlemcileri ve AM6 BeklentileriAMD, AM5 Platformasının Ömrünü Uzatıyor: Zen 7 İşlemcileri ve AM6 BeklentileriBugün, 13:29Tayvan'da Yeni Dönem: Mikroçipler Elektron Işınlarla Çizilen Litograf KuruluyorTayvan'da Yeni Dönem: Mikroçipler Elektron Işınlarla Çizilen Litograf KuruluyorBugün, 12:59ABD'de Havalimanına İhtiyaç Duymayan Yenilikçi Uçak Fabrikası İnşa EdiliyorABD'de Havalimanına İhtiyaç Duymayan Yenilikçi Uçak Fabrikası İnşa EdiliyorBugün, 12:25Honor dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu tanıtıyor: Yeni cihazın özellikleriHonor dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu tanıtıyor: Yeni cihazın özellikleriBugün, 11:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim