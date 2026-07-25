Nubia, Aynı Anda İki Cihazı Şarj Eden Red Magic Kablosunu Piyasaya Sürdü

Mobil oyunlar ve yüksek teknoloji aksesuarları pazarında kendine sağlam bir yer edinen Nubia markası, bir sonraki yenilikçi ürününü tanıttı. Yeni Nubia Red Magic 100W kablosu, olağandışı yapısı ve yüksek güç iletim kapasitesiyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu aksesuar yalnızca akıllı telefonları şarj etmek için değil, aynı zamanda karmaşık oyuncu ekosistemlerinde güç dağıtımını optimize etmek için tasarlanmıştır. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor. .

ixbt.com yayınından alınan bilgilere göre, söz konusu kablo Çin pazarında yaklaşık 20 dolar fiyatla satışa çıktı. Cihazın temel özelliği, tek bir giriş portundan iki ayrı çıkış portuna enerji sağlayan "çatallı" tasarım biçimidir. Bu durum, kullanıcılara aynı anda iki farklı gadget'ı şarj etme imkanı sunuyor.

Güç Dağıtımı ve Teknik Özellikler

Kablo toplamda 100 W gücü destekliyor, ancak üretici maksimum verimliliğe ulaşmak için en az 100 wattlık bir şarj adaptörünün kullanılmasını tavsiye ediyor. Sistem, iki kanallı bir dönüştürücü temelinde çalışıyor ve enerjiyi portlar arasında kesin olarak belirlenmiş bir düzende dağıtıyor. Özellikle düz şekilli konnektör 45 W gücü garanti ederken, açılı (L şeklinde) konnektöre kalan 55 W güç yönlendiriliyor.

Böyle bir dağıtım tesadüfi değildir. 55 wattlık açılı konnektör ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için tasarlanmış olup, oyun oynama sırasında kablonun ele engel olmamasını sağlar. 45 wattlık düz konnektör aracılığıyla ise harici soğutma sistemi (soğutucu fan), tablet veya hatta kompakt dizüstü bilgisayarlar şarj edilebilir. Bu çözüm özellikle uzun süre ağır oyunlar oynayan ve akıllı telefonunun aşırı ısınmasından şikayetçi olan kullanıcılar için oldukça rahattır.

Dayanıklılık ve Tasarım Özellikleri

Nubia Red Magic 100W kablosu yalnızca teknik göstergeleriyle değil, kalitesiyle de dikkat çekiyor. Kablonun dış kısmı dayanıklı naylon örgüyle kaplanmıştır, bu da onun düğümlenmesinin ve kopmasının önüne geçer. Konnektörlerin gövdesi ise çinko alaşımından üretilmiş olup, bu da parçaların uzun süre aşınmadan hizmet etmesini sağlar.

Kablonun toplam uzunluğu 150 santimetredir. Bunun ana kısımdan ayrılan kollarının uzunluğu ise 50 santimetredir. Bu mesafe, iki cihazı birbirine göre yeterli uzaklıkta konumlandırmak ve kullanımda rahatsızlık hissetmemek için fazlasıyla yeterlidir. Aksesuar, sadece güç iletimi değil, aynı zamanda veri alışverişi fonksiyonunu da eksiksiz yerine getirir.

Şimdilik ürün ağırlıklı olarak Asya pazarında satılıyor olsa da, yakında uluslararası çevrimiçi alışveriş platformları aracılığıyla teknoloji meraklılarına ulaşması bekleniyor. Nubia markasının bu gadget'ının, pazardaki standart kablolardan dayanıklılığı ve evrenselliği ile ayrılacağı şüphesizdir.