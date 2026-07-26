Astana'da Hava Taksi Uçtu Sırada Ne Var

Kazakistan başkentinin semalarında ilk kez yolcu taşımaya yönelik elektrikli hava taksisi gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bir pilot ve beş yolcuda kapasiteli araç 200 kilometreye kadar menzile sahip — ancak bu henüz Astana sokakları üzerinde düzenli hava ulaşımının başladığı anlamına gelmiyor.

Yeni ulaşım türünü günlük hizmete dönüştürmek için sadece yasa tek başına yetersiz kalıyor. Ülkenin önünde sertifikasyon, güvenlik, vertiportlar ve dijital hava trafik yönetim sistemi oluşturulması gibi büyük görevler duruyor.

Başkentteki ilk uçuş nerede gerçekleştirildi?

Gösteri uçuşu 24 Temmuz tarihinde Astana'daki «Qazanat» hipodromunda, «Gelecek Oyunları — 2026» uluslararası turnuvası programı çerçevesinde düzenlendi.

Etkinlik, Kazakistan'ın Alatau Advance Air Group Ltd. şirketi ile Çinli üretici AutoFlight iş birliğinde gerçekleştirildi. Gökyüzüne AutoFlight Prosperity model elektrikli dikey kalkış ve iniş aracı — eVTOL yükseldi.

Astana'daki uçuş, Kazakistan'ın başkentinde gerçekleştirilen ilk hava taksisi gösterisi oldu.

Güvenlik gereksinimlerine uygun olarak test sırasında aracın içinde yolcu bulunmadı. Organizatörler bunu yeni hava aracının uçuş özellikleri ve sistemlerin güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılan standart bir uygulama olarak açıkladı.

Hava taksisi neler yapabiliyor?

Tanıtılan AutoFlight Prosperity altı kişilik kabine sahip:

bir pilot;

beş yolcu;

maksimum hız — saatte 200 kilometreye kadar;

tek şarjla menzil — 200 kilometreye kadar;

elektrik motoru sayısı — 13 adet.

Araç geleneksel pistlere ihtiyaç duymuyor: dikey olarak kalkıyor ve belirlenen yüksekliğe ulaştığında uçak gibi ileri doğru hareket ediyor. Üretici ve organizatörler, geleneksel hava araçlarına kıyasla çok daha düşük gürültüyle çalıştığını ve uçuş sırasında doğrudan karbondioksit salınımı yapmadığını vurguluyor.

Bu özellikler gelecekte hava taksisinin şehirler arası kısa uçuşlar, turizm rotaları, hızlı kargo teslimatı, tıbbi yardım ve acil durumlarda kullanılabilmesini sağlayabilir.

Proje 1,5 yılda hangi aşamaya geldi?

AAAG başkanı Sergey Hegay'ın belirttiğine göre ekip bir buçuk yıl içinde uluslararası deneyimin incelenmesinden altyapı inşaatına ve gerçek gösteri uçuşlarının organize edilmesine kadar olan yolu kat etti.

Uurguladığı üzere, hava taksisinin kendisi yeni sistemin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Tam anlamıyla kentsel hava mobilitesinin başlatılması için aşağıdakiler gereklidir:

hava taksilerinin ineceği vertiportlar;

dijital uçuş kontrolü;

hava trafiği koordinasyon sistemi;

teknik bakım merkezleri;

sertifikasyon ve güvenlik standartları;

pilot, mühendis ve operatörlerin eğitimi.

«Bu hava operatörleri, dijital platformlar, teknik bakım, araçların montajı, yedek parça üretimi ve yazılımı birleştiren yeni bir yüksek teknoloji endüstrisidir», — dedi Sergey Hegay.

Dolayısıyla proje tek bir futuristik aracın uçurulmasıyla sınırlı kalmıyor. Plan tamamen yeni bir ulaşım ve teknoloji ekosisteminin oluşturulmasını öngörüyor.

Kazakistan hava taksileri için yasayı kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev 24 Haziran 2026 tarihinde gelişmiş ulaşım teknolojilerini düzenleyen yasayı imzaladı.

Belgede ilk kez:

eVTOL araçlarının yasal statüsü;

vertiportların çalışma düzeni;

şehir ve bölge hava mobilitesi kavramları;

üretici ve operatörlerin sertifikasyonu;

isanssız hava trafiğinin dijital yönetimi;

siber güvenlik gereksinimleri belirlendi.

Yeni yasal altyapı teknolojiyi deneysel gösterimlerden pratik pazara taşımak için temel oluşturuyor. Ancak yine de her araç ve operatör ayrı ayrı sertifikadan geçmeli, uçuş rotaları ise güvenlik gereksinimlerine uyarlanmalıdır.

Bu Kazakistan'daki ilk test değil

Ülkede hava taksisinin ilk gösteri uçuşu 19 Mayıs'ta Alatau şehrinde gerçekleştirilmişti. Orada Kazakistan'ın ilk tam teşekküllü vertiportu ve UAM Center Eurasia kentsel hava mobilitesi merkezi kuruluyor.

Astana'daki uçuş ise teknolojinin ülke başkentinde geniş kamuoyuna gösterildiği sonraki aşama oldu. AAAG ile AutoFlight arasında ayrıca 50 adet V2000 ve V5000 serisi eVTOL aracının teslimatına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Hava taksisinde ne zaman uçmak mümkün olacak?

Şimdilik Kazakistan'da ticari hava taksisi seferlerinin başlayacağı kesin tarih duyurulmadı. Gösteri uçuşu teknolojinin çalıştığını gösterdi, ancak yolcu taşımacılığı için birkaç aşamadan daha geçmek gerekiyor:

aracın yerel olarak sertifikalandırılması;

vertiport ağının inşa edilmesi;

güvenli uçuş koridorlarının belirlenmesi;

hava koşulları ve acil durum prosedürlerinin geliştirilmesi;

pilotlar ve teknik personelin eğitimi;

hizmet fiyatı ve sigorta mekanizmalarının belirlenmesi.

Bu nedenle Astana gökyüzündeki uçuşu hazır bir ulaşım hizmeti olarak değil, geleceğin sisteminin ilk açık gösterimi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Bir zamanlar akıllı telefon da fantastik görünüyordu. Şimdi sıra trafik sıkışıklığının üzerinden uçup geçmeye geliyor — yeter ki yasa, güvenlik ve altyapı teknolojinin hızına yetişebilsin.