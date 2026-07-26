Lenovo'nun Yeni ThinkCentre X Tower Bilgisayarı 14 Bin Dolara Kadar Fiyatlandırıldı

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Lenovo'nun Yeni ThinkCentre X Tower Bilgisayarı 14 Bin Dolara Kadar Fiyatlandırıldı

Lenovo, yeni nesil iş istasyonu olan ThinkCentre X Tower modelini küresel pazarda sunmaya başladı. İlk olarak Çin'de tanıtılan bu sıradışı kişisel bilgisayar artık Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde de satışa çıkarılıyor. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı sadece sıradan kullanıcıları değil, teknoloji alanındaki uzmanları da şaşırtıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınından gelen habere göre, Lenovo'nun İngiltere'deki resmi web sitesinde bu bilgisayar için özel bir yapılandırıcı başlatıldı. Buna göre, ThinkCentre X Tower cihazının en üst versiyonu 10.480 İngiliz Sterlini (yaklaşık 14.000 USD) olarak fiyatlandırıldı. Bu fiyat karşılığında alıcı, Intel Core Ultra 9 285 işlemcisine ve devasa boyutta — 256 GB RAM değerine sahip olacak.

Fiyatlar Arasındaki Fark ve Teknik İmkanlar

İlginç olan yönü, bu pahalı konfigürasyonda sadece tek bir NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartının öngörülmüş olmasıdır. Oysa ki bu kişisel bilgisayarın temel özelliği, iki ekran kartının bağımsız olarak paralel çalışabilme imkanına sahip olmasıdır. Örneğin Çin pazarında Core Ultra 7 270K Plus işlemcisine ve iki adet RTX 5060 Ti grafik çipine sahip versiyon yaklaşık 5.300 dolar civarında satılıyor.

Batı pazarındaki fiyatların bu denli yüksek olması uzmanlarda sorular uyandırıyor. İngiltere'de en ucuz konfigürasyon 2.530 İngiliz Sterlininden başlıyor. ABD pazarında ise cihazın en güçlü versiyonunun Intel Core Ultra 9 290K Plus işlemcisi, 256 GB kapasiteli DDR5-6400 CUDIMM belleği ve toplam kapasitesi 6 TB'a kadar varan üç adet M.2 SSD yuvası ile donatılacağı bildirildi.

ThinkCentre X Tower sadece iç gücüyle değil, güç kaynağıyla da öne çıkıyor. Cihaza 1200 W gücünde bir blok yerleştirilmiş olup, bu durum yüksek performanslı bileşenlerin istikrarlı çalışmasını sağlıyor. Bu bilgisayar temel olarak karmaşık grafik işleri, yapay zeka algoritmalarıyla çalışma ve büyük hacimli verileri işleme amacı güden profesyonel segment için üretilmiştir.

Özbekistan pazarında Lenovo markasının ThinkCentre serisi ürünleri iş segmentinde oldukça popülerleşmiş olsa da, X Tower gibi özel modeller genellikle özel sipariş üzerine getirilmektedir. 14 bin dolarlık fiyat ise bu cihazı profesyonel iş istasyonları arasında bile en pahalı modellerden biri haline getiriyor. Şimdilik cihazın diğer bölgelerdeki nihai fiyatları ve teslimat süreleri konusunda şirket ek bilgileri açıklamadı.

LenovoThinkCentreCore UltraNVIDIATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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