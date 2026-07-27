Ayyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir mi

Avrupa'nın en prestijli kulüpleri genç ve gelecek vaat eden yetenekleri kadrolarına katmak için kıyasıya bir rekabet içerisindeyken, Lille forması giyen Ayyoub Bouaddi Fas ve Avrupa futbolunun en parlak yıldızlarından biri haline geliyor. Yaşına rağmen sergilediği üst düzey performans uzmanların gözünden kaçmıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Elbotola ve Record gazetesine dayandırılan habere göre, futbolcunun sadece teknik becerisi değil, aynı zamanda sakin kişiliği ve yaşına göre aşırı olgunluğu da Fas millî takımının teknik heyetinin güvenini kazanmış durumda. Birçok kişi onun gelecekte Atlas Aslanları olarak anılan Fas millî takımının kilit direklerinden biri olacağını tahmin ediyor.

Saha dışında zeka ve uygulamalı matematik

Fas millî takımı teknik direktör yardımcısı Joao Sacramento, futbolcunun saha dışındaki yaşamına dair ilginç detayları açıkladı. Onun sözlerine göre, Bouaddi'nin yeteneği sadece yeşil sahayla sınırlı kalmıyor, kendine has düşünce yapısı ve dünya görüşü uzmanları hayrete düşürüyor.

Sacramento, Ayyoub'un profesyonel futbol kariyerinin yanı sıra uygulamalı matematik bilimini de derinlemesine incelediğini vurguladı. Antrenör, futbolcunun bu mesleği seçmemiş olsaydı bile herhangi bir başka alanda büyük başarılar elde etmiş olacağına olan inancını dile getirdi.

Real Madrid veya Manchester City seviyesinde bir gelecek

Portekizli uzman, futbolcuyla yakından tanışan herkesin onun diğer oyunculardan keskin bir şekilde farklı olduğunu derhal fark edeceğini belirtti. Son derece zeki ve yaşına göre mantıklı düşünen bir genç olan bu potansiyel, onun Avrupa'nın dev kulüpleri, özellikle de Real Madrid veya Manchester City gibi dev takımların dikkatini çekmesine zemin hazırlıyor.

Ayrıca Fas teknik heyetinin geçen yılın mart ayında bu yetenekli futbolcuyu kendi millî takımlarına kazandırmayı temel görevlerden biri olarak belirlediği biliniyor. Issa Diop'un kadroya katılmasının yanı sıra Bouaddi'nin de takıma dahil edilmesi gerçekleştirilen bir dizi görüşmenin ardından başarıyla sonuçlandırıldı.

Futbolcuyla yapılan birçok görüşme, onun güçlü bir karaktere ve parlak bir olgunluğa sahip olduğunu doğruladı. Bu durum, genç yıldızın sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası alanda da kendi konumunu daha da sağlamlaştırması için önemli bir temel oluşturuyor.