Sidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandı

·39·Spor
Sidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandı

Futbol dünyasında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünün sahibi resmen açıklandı. Goal.com'un haberine göre, Yeşil Burun Adaları millî takımının oyuncusu Sidney Lopes Cabral, Arjantin kalesine gönderdiği muhteşem şutla turnuvanın en iyi golü için verilen Hyundai Goal of the Tournament ödülünü kazandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rotterdam doğumlu 23 yaşındaki defans oyuncusu, bu prestijli ödül mücadelesinde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Julian Alvarez gibi dünyanın en yıldız futbolcularını geride bırakmayı başardı. Turnuvanın 1/64 final aşamasında gerçekleşen bu olay, küresel futbol taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Tarihi gol ve bireysel beceri

Miami'de oynanan karşılaşmada Yeşil Burun Adaları millî takımı, gelecekteki finalistlere karşı sahaya çıktı. Sidney Lopes Cabral, rakip orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı harika bir hareketle geçerek ceza sahası dışından topu kalenin üst köşesine kavisli bir şekilde gönderdi. Emiliano Martinez ise bu şutun önünü kesemedi.

Defans pozisyonunda görev yapan bir futbolcunun bu kadar teknik zorlukta bir gol atması uzmanları bile hayrete düşürdü. Bu övgüyle birlikte Lopes Cabral, adını Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerine imza atan James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison gibi efsanevi kazananların arasına yazdırdı.

Duygusal anlar ve Marcelo'nun övgüsü

Gol atıldıktan sonra stadyumdaki duygular zirveye ulaştı ve futbolcunun annesi heyecandan baygınlık geçirdi. Bu durum, 1998 Dünya Kupası'nda Lilian Thuram'ın annesinin yaşadığı olayları hatırlattı. Neyse ki annesine çevredekiler zamanında müdahale etti.

Lopes Cabral o anları hatırlayarak şöyle dedi: «Topun üst köşeye gittiğini görünce kendi kendime ‘Ben şimdi ne yaptım?’ dedim. Buna inanamadım. Hiç düşünmeden koşmaya başladım, sonra da Dünya Kupası'nda harika bir gol attığımı fark ettim».

Gollerin kalitesi o kadar yüksekti ki, Real Madrid ve Brezilya efsanesi Marcelo'nun bile dikkatini çekti. Cabral'ın idolü olan Marcelo, sol bek oyuncusuna bizzat mesaj göndererek onun golüne oy verdiğini onayladı ve tebrik etti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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