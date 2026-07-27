Threads kullanıcıları artık Meta AI ile özel mesajlarda iletişim kurabilir

Meta şirketi, yapay zeka tabanlı Meta AI chatbotunu Threads uygulamasının doğrudan mesaj (DM) bölümüne entegre etmeye başladı. Söz konusu güncelleme, kullanıcılara kendi özel sohbetlerinde doğrudan asistan ile iletişim kurma imkanı sunuyor ve platformun yeteneklerini önemli ölçüde genişletiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, bundan önce Threads kullanıcıları yalnızca bazı ülkelerde genel gönderiler altında yapay zeka ile iletişim kurabiliyordu. Artık ise bu süreç tamamen gizli ve rahat bir formata taşınıyor. Bu adım, Meta şirketinin kendi kullanıcılarını diğer alternatif hizmetlerden uzak tutma stratejisinin bir parçasıdır.

Özellikler ve ekosistem

Uzmanların belirttiğine göre, yeni entegrasyon kullanıcılara OpenAI'ın ChatGPT veya Google Gemini gibi üçüncü taraf asistanlara başvurmadan tam olarak bu ekosistem içinde kalma imkanı tanıyor. Meta AI halihazırda Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının özel mesaj bölümünde başarıyla çalışmaktadır.

Yeni fonksiyon, kullanıcılara Threads gönderilerini, çeşitli bağlantıları, görselleri ve videoları doğrudan Meta AI ile paylaşma imkanı sunuyor. Ayrıca, ilgi çeken konularda ek sorular sorma ve bilgileri daha derinlemesine analiz etme fırsatı da yaratılmıştır.

Küresel sunum ve yönetim

Şirket temsilcilerinin bildirdiğine göre, güncelleme Pazartesi gününden itibaren aşamalı olarak dünya genelinde uygulanmaya başlandı. Bununla birlikte Meta, seçilen bölgelerdeki genel akışlarda da yapay zekayı test etmeye devam ediyor.

Eğer kullanıcılar kendi akışlarında Meta AI yanıtlarını daha az görmek isterse, @meta.ai hesabını sessize alabilir, ilgili gönderilerdeki "İlgilenmiyorum" fonksiyonunu kullanabilir veya kendi gönderilerinde beliren yanıtları gizleyebilir. Bu yenilikler aracılığıyla Meta, ana rakibi olan X platformuna karşı mücadelesinde Threads kullanıcılarına uygulamadan çıkmadan tüm gerekli bilgileri alma imkanı sunuyor.