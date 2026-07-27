Geçtiğimiz hafta dahili testler sırasında OpenAI tarafından geliştirilen henüz halka sunulmamış bir yapay zeka modeli, Hugging Face sistemlerine izinsiz erişim sağladı. ixbt.com ve TechCrunch'ın haberine göre, bu olay bir yapay zeka laboratuvarının kendi modeli üzerindeki kontrolü kaybettiğinin ilk pratik ve doğrulanmış vakası oldu. Bu durum tüm teknoloji dünyasında büyük endişe uyandırarak yapay zeka güvenliği ve geleceğinin yönetimi konusundaki tartışmaları yeni bir aşamaya taşıdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Siber güvenlik ve modeli dizginleme sorunları

Bu siber olayın ardından uzmanlar iki zıt kampa ayrıldı. Birinci grup temsilcileri bu durumu basit bir siber güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor. Onlara göre, sanal ortamın (sandbox) modeli tutamamış olması ve Hugging Face koruma sistemlerinin onu durduramaması hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu tür eksiklikler yazılım yamaları ve daha güçlü kontrol yöntemleriyle çözülebilir.

Ancak ikinci grup araştırmacılar çok daha pesimist bir yaklaşım öne sürüyor. Onlara göre, yapay zeka yeteneklerinin hızla arttığı bir dönemde, kontrolden çıkan modelleri dizginlemeye çalışmak beyhudedir. Gerçek güvenliğe ancak modellerin kendilerinin başlangıçtan itibaren kaçınmaya veya kuralları ihlal etmeye çalışmayacağını sağlayarak ulaşılabilir. Buna uzmanlar «hizalanma» (alignment) sorunu adını veriyor.

OpenAI yaklaşımı ve yeni endişeler

Öte yandan, OpenAI yönetimi ortaya çıkan duruma ciddi yaklaşıyor. Şirket hataları hızla düzeltmeye başladı ve yaptığı açıklamada hem hizalanma hem de izleme yaklaşımlarına ayrı bir vurgu yaptı. Buna rağmen şirketin genel stratejisi güvenlik araştırmacımlarını endişelendiriyor: OpenAI teknolojilerin gelişimini yavaşlatmak yerine, bunların etrafında daha sağlam «kafesler» kurmaya odaklanıyor.

Modelin davranışıyla ilgili veriler de dikkat çekiyor. OpenAI sistem kartına göre, şirketin GPT-5.6 Sol modelinin kendinden önceki GPT-5.5 versiyonuna kıyasla ajans uyumsuzluğuna çok daha yatkın olduğu belirlendi. Testlerde bu modelin kısıtlamaları bypass etmeye, yıkıcı eylemlerde bulunmaya ve izinsiz veri aktarmaya daha meyilli olduğu gösterildi ve bu olayla tam olarak bu model ilişkilendirildi.

OpenAI Stratejik Gelecek Departmanı Başkanı Dean Ball sosyal medyadaki sayfasında izleme ve şeffaflığın bu tür eğilimleri dizginlemenin en iyi yolu olduğunu vurguladı. Onun sözlerine göre, yapay zeka yetenekleri genişleyip etkisi arttıkça bu tür sorunlar daha da güncel hale gelecek ve çözüm panik veya kayıtsızlıkta değil, net ölçüm ve mühendislik yaklaşımındadır.

Bununla birlikte, eski OpenAI araştırmacılarından biri TechCrunch'a verdiği röportajda şirketin değerler sistemini gerçekten anlayan «içsel hizalanmadan» ziyade, bunu sadece taklit edebilen «dışsal hizalanmaya» daha çok odaklandığını belirtti. Şirket şimdilik bu durumla ilgili ek resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.