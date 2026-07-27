Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)

·67·Spor
Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi golünün sahibi resmi olarak açıklandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı defans oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ın Arjantin kalesine attığı harika gol, Hyundai tarafından turnuvanın en iyi golü seçildi. Sevindirici bir şekilde, bu prestijli sıralamada Özbekistanlı forvet Eldor Şomurodov onurlu bir ikincilik elde etti.

Zamin.uz tarihi gol, Miami'deki heyecan verici dramatik anlar ve 3 yıl önce çöpleri torbalarla perde yapan futbolcunun 'masalsı' başarı hikayesini sunuyor.

1. Miami'deki drama: 1/32 finalde Martinez'in kalesine atılan mucize

Florida eyaletinin Miami Gardens şehrindeki Miami Stadyumu'nda oynanan 1/32 final aşamasındaki Arjantin ve Yeşil Burun Adaları mücadelesi gerçek bir futbol gerilimine dönüştü. 65 bin seyircinin huzurunda geçen maçta Yeşil Burun Adalı Sidney Lopes Cabral uzatmalarda Alexis Mac Allister'ı geçerek Emiliano Martinez'in kalesinin üst köşesine sağ ayağıyla topu gönderdi ve skoru 2:2'ye getirdi.

Yeşil Burun Adaları son dakikalarda 2:3 mağlup olmasına rağmen, Lopes Cabral'ın bu vuruşu tüm dünya futbol taraftarlarını sarstı.

Dünya Kupası 2026'nın en iyi golleri ilk üçü ve tarihi ödül

Sıra

Futbolcu

Milli Takım

Performans / Nominasyon

1. Sıra (Kazanan)

Sidney Lopes Cabral

Yeşil Burun Adaları

Turnuvanın En İyi Golü (Arjantin'e)

2. Sıra

Eldor Şomurodov

Özbekistan

Turnuvanın En Güzel 2. Golü

3. Sıra

Wilson Isidor

Haiti

Turnuvanın En Güzel 3. Golü

Ödülün tarihi varisleri:

Lopes Cabral bu ödülü kazanarak Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison gibi dünya futbol efsaneleri arasına katıldı.

2. Gol sevinci draması: Annenin bayılması ve Marcelo'nun itirafı

Golün atıldığı anlarda stadyumda beklenmeyen dramatik bir olay yaşandı. Lopes Cabral golü tribündeki annesi ve sevgilisinin yanına koşarak kutlamaya gittiğinde, annesi Teresa sevinçten ve heyecandan bayıldı.

Bu durum, 1998 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'a gol atan Fransa Milli Takımı efsanesi Lilian Thuram'ın annesinin bayıldığı tarihi anı hatırlattı.

Ayrıca Brezilya ve Real Madrid efsanesi Marcelo şahsen Cabral'a mesaj göndererek son oylamada tam onun golüne oy verdiğini kabul etti:

Sidney Lopes Cabral'ın Marcelo ile diyaloğu hakkında:

'Marcelo, en büyük idollerimden biri. Bana turnuvanın en iyi golü olarak benim golüme oy verdiğini söylediğinde gözlerime inanamadım. Ona sonsuz teşekkürlerimi ilettim!'

3. 5. Lig'den Dünya Kupası kahramanlığına: Masalsı yükseliş

Sadece üç yıl önce Sidney Lopes Cabral Almanya'nın 5. liginde (amatör ligde) oynuyordu ve evinde camlara çöp torbalarını perde olarak takıp yaşıyordu. Yoksulluktan futbolun zirvesine kadar kat ettiği yol, Dünya Kupası 2026'nın en etkileyici ve ilham verici hikayelerinden biri haline geldi.

Sidney Lopes Cabral'ın gol hakkındaki izlenimleri:

'Yukarı baktığımda ve topun üst köşeye süzüldüğünü gördüğümde: "Ben ne yaptım acaba?" diye düşündüm. Gözlerime inanamadım. Herkes Dünya Kupası'nda gol atmayı hayal eder, ama Arjantin gibi büyük bir takıma karşı böyle bir gol atmak harika bir duygu.'

Bu önemli spor haberini arkadaşlarına ve futbol severlere gönder!

Milli takımımızın kaptanı Eldor Şomurodov'un Dünya Kupası'ndaki harika golünün ilk üçte yer alması tüm Özbekistan için gurur verici bir olaydır!

Bu sıcak ve önemli haberi arkadaşlarına ve futbol tutkunlarının gruplarına hemen gönder!

Sizce Eldor Şomurodov'un golü 1. sırayı hak ediyor muydu yoksa Yeşil Burun Adalı futbolcunun vuruşu gerçekten turnuvanın en iyisi miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Eldor ShomurodovSidney Lopes CabralArjantinYeşil Burun AdalarıHyundai
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Süper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen golSüper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen golBugün, 22:46Ayyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir miAyyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir miBugün, 22:19Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)Bugün, 22:11Sidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandıSidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandıBugün, 21:59Muhammed Salah ve Beşiktaş Arasındaki Görüşmeler Neden Durduruldu?Muhammed Salah ve Beşiktaş Arasındaki Görüşmeler Neden Durduruldu?Bugün, 21:19Real Madrid, Rodri'yi transfer etme olasılığına olumlu bakmaya başladıReal Madrid, Rodri'yi transfer etme olasılığına olumlu bakmaya başladıBugün, 21:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı