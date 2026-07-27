Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi golünün sahibi resmi olarak açıklandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı defans oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ın Arjantin kalesine attığı harika gol, Hyundai tarafından turnuvanın en iyi golü seçildi. Sevindirici bir şekilde, bu prestijli sıralamada Özbekistanlı forvet Eldor Şomurodov onurlu bir ikincilik elde etti.

Zamin.uz tarihi gol, Miami'deki heyecan verici dramatik anlar ve 3 yıl önce çöpleri torbalarla perde yapan futbolcunun 'masalsı' başarı hikayesini sunuyor.

1. Miami'deki drama: 1/32 finalde Martinez'in kalesine atılan mucize

Florida eyaletinin Miami Gardens şehrindeki Miami Stadyumu'nda oynanan 1/32 final aşamasındaki Arjantin ve Yeşil Burun Adaları mücadelesi gerçek bir futbol gerilimine dönüştü. 65 bin seyircinin huzurunda geçen maçta Yeşil Burun Adalı Sidney Lopes Cabral uzatmalarda Alexis Mac Allister'ı geçerek Emiliano Martinez'in kalesinin üst köşesine sağ ayağıyla topu gönderdi ve skoru 2:2'ye getirdi.

Yeşil Burun Adaları son dakikalarda 2:3 mağlup olmasına rağmen, Lopes Cabral'ın bu vuruşu tüm dünya futbol taraftarlarını sarstı.

Dünya Kupası 2026'nın en iyi golleri ilk üçü ve tarihi ödül

Sıra Futbolcu Milli Takım Performans / Nominasyon 1. Sıra (Kazanan) Sidney Lopes Cabral Yeşil Burun Adaları Turnuvanın En İyi Golü (Arjantin'e) 2. Sıra Eldor Şomurodov Özbekistan Turnuvanın En Güzel 2. Golü 3. Sıra Wilson Isidor Haiti Turnuvanın En Güzel 3. Golü

Ödülün tarihi varisleri: Lopes Cabral bu ödülü kazanarak Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison gibi dünya futbol efsaneleri arasına katıldı.

2. Gol sevinci draması: Annenin bayılması ve Marcelo'nun itirafı

Golün atıldığı anlarda stadyumda beklenmeyen dramatik bir olay yaşandı. Lopes Cabral golü tribündeki annesi ve sevgilisinin yanına koşarak kutlamaya gittiğinde, annesi Teresa sevinçten ve heyecandan bayıldı.

Bu durum, 1998 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'a gol atan Fransa Milli Takımı efsanesi Lilian Thuram'ın annesinin bayıldığı tarihi anı hatırlattı.

Ayrıca Brezilya ve Real Madrid efsanesi Marcelo şahsen Cabral'a mesaj göndererek son oylamada tam onun golüne oy verdiğini kabul etti:

Sidney Lopes Cabral'ın Marcelo ile diyaloğu hakkında: 'Marcelo, en büyük idollerimden biri. Bana turnuvanın en iyi golü olarak benim golüme oy verdiğini söylediğinde gözlerime inanamadım. Ona sonsuz teşekkürlerimi ilettim!'

3. 5. Lig'den Dünya Kupası kahramanlığına: Masalsı yükseliş

Sadece üç yıl önce Sidney Lopes Cabral Almanya'nın 5. liginde (amatör ligde) oynuyordu ve evinde camlara çöp torbalarını perde olarak takıp yaşıyordu. Yoksulluktan futbolun zirvesine kadar kat ettiği yol, Dünya Kupası 2026'nın en etkileyici ve ilham verici hikayelerinden biri haline geldi.

Sidney Lopes Cabral'ın gol hakkındaki izlenimleri: 'Yukarı baktığımda ve topun üst köşeye süzüldüğünü gördüğümde: "Ben ne yaptım acaba?" diye düşündüm. Gözlerime inanamadım. Herkes Dünya Kupası'nda gol atmayı hayal eder, ama Arjantin gibi büyük bir takıma karşı böyle bir gol atmak harika bir duygu.'

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Milli takımımızın kaptanı Eldor Şomurodov'un Dünya Kupası'ndaki harika golünün ilk üçte yer alması tüm Özbekistan için gurur verici bir olaydır!

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Sizce Eldor Şomurodov'un golü 1. sırayı hak ediyor muydu yoksa Yeşil Burun Adalı futbolcunun vuruşu gerçekten turnuvanın en iyisi miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!