Fast Metals, Kırmızı Çamur Atıklarından Kritik Mineralleri Ayrıştırma Teknolojisini Geliştirdi

Alüminyum üretim sürecinde oluşan ve açık havada depolanan milyarlarca ton kırmızı çamur atığı artık değerli minerallerin kaynağı haline gelebilir. TechCrunch'ın haberine göre, Fast Metals girişimi, son derece zararlı ve viskoz olan bu atığı işleyerek içerisindeki kritik metalleri ucuz bir yöntemle ayrıştırma teknolojisini geliştirdi. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. .

Dünya genelinde açık havuzlarda ve yığınlarda 3 milyar tondan fazla kırmızı çamur bulunuyor. Bu atık, kırmızı rengini demir oksitinden alıyor ve bu, karışımdaki en yaygın bileşen konumunda. Ancak kırmızı çamur; titanyum, alüminyum ve nadir toprak elementleri gibi kritik mineralleri de içeriyor.

Şu ana kadar bu servet göz ardı ediliyordu, çünkü değerli mineralleri demir oksitinden ayırmak son derece maliyetliydi. Fast Metals CEO'su ve kurucularından Sumedh Gostu, ekiplerinin tam olarak bu engeli aşmayı başardığını belirtti.

Teknolojinin Temel Prensibi ve Finansman

Gostu'nun teknolojik süreci temel olarak Colorado Madencilik Okulu'ndaki doktora tezine dayanıyor. Ancak süreci kusursuz ve ekonomik açıdan karlı hale getirmek için kritik bir parça eksikti. Bir gün kurucu ortak Anthony Staley ile yaptığı sohbet sırasında bu eksik halka bulundu; alümina fabrikalarından çıkan farklı bir atık akışı, süreci son derece verimli hale getirmeyi sağladı.

Ixbt.com ve TechCrunch verilerine göre, umut vadeden bu girişim, New Climate Ventures liderliğinde; Azolla Ventures, Astor Swiss ve Rio Tinto hızlandırıcısı Founders Factory'nin katılımıyla 4,3 milyon dolarlık pre-seed yatırım turunu başarıyla tamamladı.

Altı Aşamalı Geri Dönüşüm ve Finansal Kazanç

Fast Metals uzmanları, kırmızı çamura özel kimyasallar ve başka bir atık akışı ekleyerek altı aşamalı bir arıtma ve ayrıştırma süreci gerçekleştiriyor. Her aşamada farklı mineraller çökelme oluşturuyor ve bunlar ayrı ayrı satılabiliyor.

Girişimin liderinin açıklamasına göre, atıktan elde edilen demir, satıştan elde edilen operasyonel maliyetleri tamamen karşılıyor, diğer mineraller ise saf kar getiriyor. Örneğin, titanyum dioksitin kilogramı yaklaşık 2,50–3 dolardan satılırken, skandiy oksitin kilogram fiyatı 750 dolara ulaşıyor. Bu durum, ekolojik sorunu çözmenin yanı sıra yüksek ekonomik verimlilik de sunduğunu gösteriyor.