Huawei Nova 16 SE akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdırıldı

Huawei'nin henüz resmi olarak duyurmadığı yeni Nova 16 SE akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdı. ixbt.com'a göre, Çinli üretici son üç yıldır bu seride yeni bir mobil cihaz sunmadığı için bu cihazın marka hayranları tarafından uzun süredir beklenilen bir yenilik olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İnternette ortaya çıkan fotoğraflara bakılırsa, yeni cihaz kökten yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Özellikle akıllı telefonun arka panelinde, şekliyle Honor Power 2 ve iPhone 17 Pro modellerini anımsatan geniş, yatay bir kamera bloğu yer alıyor. Gövdede ise Huawei Nova serisinin geleneksel ve tanınan logosu korunmuş.

Görünüm ve renk paleti

Cihazın en çok dikkat çeken yönlerinden biri kamera modülüdür. Üç yuvarlak öğe içeren bu modül, gövdeden belirgin şekilde çıkıntı yapıyor ve arka panelin üst kısmını neredeyse tamamen kaplıyor. Bu da cihaza modern ve özgün bir görünüm kazandırıyor.

Edinilen bilgiye göre, Huawei Nova 16 SE alıcılara birkaç renk seçeneğiyle sunulacak. Bunlar arasında klasik siyah ve beyaz renklerin yanı sıra çekici geçişli (gradient) tonlar da yer alıyor. Özellikle renklerden biri gün batımını andıran tonlara sahip olup, bu da Pura 90 Pro Max amiral gemisinin tasarımını hatırlatıyor. Ayrıca daha parlak görünümü sevenler için mavi ve pembeyi birleştiren bir versiyon da hazırlanıyor.

Şimdilik Huawei şirketi, yeni Nova 16 SE akıllı telefonunun tanıtım tarihi ve teknik özellikleri hakkında resmi bir bilgi vermedi. Yine de internete sızdırılan fotoğraflar ve bilgiler, cihazın piyasaya çıkışının yakın olduğunu gösteriyor ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.