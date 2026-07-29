Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları dünya pazarında rekor kırdı

Güney Koreli Samsung şirketi tarafından tanıtılan en yeni katlanabilir akıllı telefonlar, Hindistan ve Güney Kore dahil olmak üzere küresel pazarda büyük talep gördü. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 modelleri, satışların ilk günlerinde önceki nesil cihazlara kıyasla dikkate değer ölçüde yüksek sonuçlar kaydetti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, Hindistan pazarında yeni amiral gemileri rekor bir seviyeye ulaşarak sadece 72 saat içinde 271 binden fazla ön sipariş topladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 modelleri aynı sonuca ulaşmak için tam 15 gün harcamıştı.

Bölgesel ilgi ve yeni trendler

Samsung tarafından paylaşılan resmi verilere göre, gelen tüm ön siparişlerin yüzde 45'i ülkenin ikinci kademe şehirleri ve küçük pazarlarından geliyor. Bu durum, katlanabilir cihazların yalnızca büyük megapollerle sınırlı kalmayıp giderek daha geniş kitlere yayıldığını gösteriyor.

Uzmanlara göre bu başarı, Samsung markasının tüketiciler arasındaki güvenini daha da pekiştirmeye hizmet ediyor. Şirket yönetimi, yeni seri cihazların satış hacmi açısından Galaxy S26 serisinin rakamlarına ulaşacağını öngörüyor.

Diğer pazarlardaki talep

Yeni katlanabilir akıllı telefonlar yalnızca Asya bölgesiyle sınırlı kalmayıp diğer büyük pazarlarda da aktif olarak satın alınıyor. Özellikle Rusya pazarında da cihazlar güçlü bir başlangıç yaptı. "M.Video" şirketinin verilerine göre, ilk sipariş gününde satışların geçen yılki orandan yüzde 20 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Ayrıca şirketin kendi vatanı olan Güney Kore'de de Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 akıllı telefonları kısa süre içinde alıcılar tarafından hızla satın alınıyor.