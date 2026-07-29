Eski Perplexity Çalışanı Bilgi Çalışanları İçin Polar Tarayıcısını Tanuttu

Yapay zeka odaklı tarayıcı pazarı hızlı bir gelişme aşamasından geçiyor, ancak ana odak noktası değişiyor. Başlangıçta sıradan kullanıcıların günlük görevlerini hedefleyen projeler, bugün daha derin bir uzmanlık ve otomasyona yöneliyor. TechCrunch'ın haberine göre, Perplexity şirketinin eski bir çalışanı tarafından kurulan Polar girişimi, bilgi çalışanlarına özel yeni yapay zeka tarayıcısını tanıttı ve 5,7 milyon dolar başlangıç yatırımı elde etti. Bunu Techcrunch.com bildiriyor .

Yapay Zekalı Tarayıcıların Evrimi

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarına göre, son yıllarda büyük ve küçük şirketler internette gezinme arayüzünü ele geçirmek için yapay zekayı doğrudan tarayıcılara entegre etmeye çalıştılar. OpenAI kendi Atlas projesinden vazgeçerken, The Browser Company ise Atlassian tarafından satın alındı ve Dia tarayıcısını verimlilik meselelerine odakladı. Ayrıca Firefox, yapay zeka denemelerinde kullanıcılara kapatma düğmesi sunmuş olmasına rağmen yine de eleştirilere maruz kaldı.

Bu yıl ise odak noktası ajanlara ve otomasyon süreçlerine kaydırıldı. Strawberry, Browser Use ve Aside gibi girişimler ajan özellikli tarayıcılar geliştiriyor. Hatta Perplexity şirketinin Comet projesi bile yavaş yavaş tarayıcı ajanları sunma yönünde ilerliyor. Bu tür değişimlerin arka planında Polar girişimi ortaya çıktı.

Bilgi Sektörü ve Profesyonel Görevler İçin Çözüm

Polar CEO'su Kevin Jiang, birinci nesil yapay zeka tarayıcılarının kullanıcıların alışılmış arama motoru alışkanlıklarını değiştirmeye ve seyahat rezervasyonu gibi görevler için sohbetleri kullanmaya çalıştığını, ancak bunun uzun vadeli perspektifte sağlam bir temel olamadığını belirtti. Sıradan tüketiciler her gün veya her hafta uçak bileti rezervasyonu yapmadığı için, kitleler nezdinde bu tür tarayıcıların değeri pek yüksek değildi.

Bu nedenle Polar, odak noktasını kitle tüketicilerine değil, yapay zeka ajanlarının gerçekten değerli olduğu bir alana — bilgi ile çalışan uzmanlara — çevirdi. Yeni tarayıcı sayesinde kullanıcılar iş süreçlerini planlama, sorguları kaydetme ve açık sekmelere dayalı ajanlara görevler atama imkanına sahip oluyorlar.

Özellikler ve Finansman

Şirketin belirttiği üzere, tarayıcıyı teknik becerilere sahip olmayan kullanıcılar bile kolayca kullanabilir. Satış, insan kaynakları, pazarlama, araştırma ve iş operasyonları gibi alanlarda destek sağlayabilir. Madrona liderliğindeki bu 5,7 milyon dolarlık yatırım turu girişim için önemli bir adım oldu.

Tarayıcının kullanımı ücretsiz olup, yapay zeka görevleri için günlük sınırlı krediler sunulmaktadır.

Daha yüksek limitlere sahip olmak isteyen kullanıcılar için ayda 20 dolardan başlayan abonelik planları mevcuttur.

Şu anda tabandaki kullanıcıların çoğu Polar tarayıcısını ana tarayıcılarının yanı sıra yalnızca görev otomasyonu için ek bir araç olarak kullanmaktadır.

Girişimin temel amacı bir otomasyon aracına dönüşmektir ve şu anda tarayıcının bunun için en uygun yol olduğuna inanmaktadır. Buna rağmen şirket, bilgisayar kullanımı gibi diğer yönleri de incelemeye açıktır. Madrona ortağı Sabrina Albert'e göre, bilgi çalışanları için görev otomasyonu devasa bir pazar niteliğindedir.