Elon Musk ve X Platformu Reklamcılar Birliği ile Anlaşmaya Vardı

·27·Teknoloji
Elon Musk ve X Platformu Reklamcılar Birliği ile Anlaşmaya Vardı

Elon Musk'a ait olan X (eski adıyla Twitter) sosyal ağ platformu, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ile olan uzun yıllar süren yasal anlaşmazlığa son noktayı koydu. İki kuruluşun çarşamba günü yayınladığı ortak açıklamaya göre, taraflar arasındaki tüm iddialar ve dava süreçleri resmi olarak durduruldu; bu gelişmenin teknoloji pazarı ile reklam sektörü arasındaki ilişkileri tamamen yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Bu durumu Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Söz konusu anlaşmazlık, 2022 yılında Elon Musk'ın sosyal ağı 44 milyar dolara satın alması ve içerik denetleme politikasını kökten değiştirmesinin ardından başlamıştı. Değişikliklerin ardından platformdaki reklam gelirleri keskin bir şekilde düşmüş, bunun nedeni olarak büyük markaların ürünlerinin güvenliğinden endişe duyarak X üzerindeki reklam harcamalarını durdurmaları gösterilmişti. Bunun üzerine X yönetimi şirketlere karşı sert tedbirler almaya başlamıştı.

Mahkeme Davası ve Detayları

ixbt.com ve diğer uluslararası haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, X 2024 yılında WFA kuruluşuna karşı dava açmıştı. Platform yönetimi WFA'yı «sistematik ve yasadışı bir boykot» organize etmekle suçlamıştı. Dava dilekçesinde Mars, CVS Health, Shell ve Lego gibi dünyaca ünlü şirketlerin reklam bütçelerini kasıtlı olarak kısıtladığı iddia edilmişti. Ancak karşı taraf bu suçlamaları kesin bir şekilde reddederek, markaların bütçelerini nereye harcayacaklarını özgürce belirleme hakkına sahip olduklarını vurgulamıştı.

Yılın mart ayında federal yargıç, X'in rekabet hukuku çerçevesinde herhangi bir zarara uğradığını kanıtlayamaması nedeniyle davayı reddetmişti. Bunun ardından nisan ayında platform yönetimi mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ancak günümüze gelindiğinde taraflar karşılıklı anlaşmaya vararak aralarındaki anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözüme kavuşturdu.

Tarafların Anlaşma Şartları

Ortak açıklamada, WFA ve X Corp.'un Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM) ile ilgili yasal süreçleri geride bıraktığı vurgulandı. X, reklam verenlerin tam da WFA bünyesindeki GARM girişimi tarafından geliştirilen kurallar nedeniyle harcamalarını kıstığını iddia etmişti. GARM, zararlı çevrimiçi içeriklerin yanında reklamların görünmesini önlemek amacıyla kurulmuş olup, faaliyetleri teknoloji devlerinin itirazına yol açmıştı.

Açıklama metninde şu temel hususlar kaydedildi:

  • WFA, 9 Ağustos 2024 tarihinde GARM'ın faaliyetlerini durdurduğunu onayladı ve gelecekte GARM'ı veya benzer girişimleri yeniden hayata geçirmeyeceğini bildirdi.
  • Kuruluş, 1953 yılındaki kuruluş Anayasası'nda pekiştirilen ifade özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.
  • X ve WFA; markaların, platformların ve tüketicilerin marka güvenliği inovasyonlarından ortak fayda sağladığı konusunda tam bir mutabakata vardılar.
Hatırlatmak gerekirse, Elon Musk ile reklam pazarının büyük aktörleri arasındaki ilişkiler her zaman pürüzsüz ilerlememişti. Daha önce de Musk, platformdaki bütçelerini donduran büyük sponsorlara yönelik oldukça sert ve açık açıklamalar yaparak kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu anlaşmanın ise gelecekte sosyal ağlar ile reklam dünyası arasındaki iş birliğini yapıcı mecralara geri döndürmek için önemli bir adım olması bekleniyor.

Elon MuskXTeknolojiReklamHukuk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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