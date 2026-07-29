Nacho, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol barajını aşacağına inanıyor

·39·Spor
Nacho, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol barajını aşacağına inanıyor

Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Nacho Fernández, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde 1000 gol barajına ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen Portekizli forvetin bu tarihi sonuca ulaşması için sadece 24 gol daha atması gerekiyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Nacho Fernández, AS gazetesine verdiği röportajda eski kaptanı ve arkadaşı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Her iki futbolcu da eflatun-beyazlı kulüpte birlikte oynadıkları dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

Rekorlara doymayan hırs

Nacho, Ronaldo'nun hedeflerinden asla vazgeçmediğini ve her zaman en yüksek zirveleri fethetmeye alışkın olduğunu vurguladı. Ona göre Portekizli yıldızın hayatındaki temel amaç rekorlar kırmak.

"Onu yakından tanıdığımız için durmayacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Onun hayatı rekorları kırmakla ilgili ve bu gerçekten hayranlık uyandırıcı" dedi Nacho eski takım arkadaşı hakkında.

Suudi Arabistan'daki kariyer ve azim

2024 yılında Suudi Arabistan'ın Al Qadisiyah takımına transfer olan defans oyuncusu, Cristiano Ronaldo ile aynı ligde yeniden rekabet etme fırsatı buldu. Bu durum ona, Portekizli forvetin antrenmanlardaki ve maçlardaki aralıksız çalışmasını yakından gözlemleme imkanı tanıdı.

Nacho, yaşına rağmen Ronaldo'nun hala ilk günkü tutkuyla oynadığını ve futbola olan sevgisinin sönmediğini özellikle belirtti. Tam da bu karakterin onu 1000 gol barajına taşıyan temel güç olduğu vurgulandı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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