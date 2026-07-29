Jurriyen Timber Arsenal kampından ayrıldı

·27·Spor
Jurriyen Timber Arsenal kampından ayrıldı

Arsenal savunmacısı Jurriyen Timber, İspanya'daki sezon öncesi hazırlık kampından ayrılarak Londra'ya döndü. Hollandalı futbolcu, geçen sezonun sonunda yaşadığı uyluk sakatlığının ardından iyileşme sürecine devam ediyor. Bu durum ilk başta taraftarlar arasında endişe yaratsa da, BBC'nin aktardığı bilgilere göre bu seyahat tamamen oyuncunun kişisel rehabilitasyon planına uygun. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rehabilitasyon planı ve takıma dönüş süresi

Kulübe yakın kaynakların belirttiğine göre, sağ bek oyuncusunun Londra'ya dönmesi sakatlığın nüksetmesi veya iyileşme sürecinde beklenmeyen bir komplikasyon değil. Bu adım, oyuncunun bireysel rehabilitasyon programının belirli bir aşamasını Büyük Britanya'da tamamlamasını amaçlıyor. Hollandalı savunmacının Londra'daki özel antrenman aşaması bittikten sonra İspanya'daki takım arkadaşlarının yanına dönmesi bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu için Emirates Stadyumu'na transfer olduğundan bu yana fiziksel durumla ilgili zorluklar devam ediyor. Temmuz 2023'te 34 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan oyuncu, ilk sezonunun ilk hafta maçında diz ön çapraz bağından ciddi bir sakatlık yaşayarak neredeyse bir yılı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Mikel Arteta'nın projektindeki yeri

Başarısız geçen ilk dönemin ardından Timber, geçen sezon boyunca ilk 11'in düzenli bir üyesi haline geldi. Ancak sezon sonuna doğru ayak bileğinden aldığı sakatlık maç sürelerini olumsuz etkiledi ve iki aylık bir ara verilmesine neden oldu. Buna rağmen iyileşmeyi başaran oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında sahaya çıktı, ancak son uyluk sakatlığı Dünya Kupası'na katılma fırsatını kaçırmasına neden oldu.

Tamamen sağlıklı durumdaki Jurriyen Timber, Mikel Arteta'nın taktik sisteminin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Savunmadaki çok yönlülüğü ve hücum kurmadaki soğukkanlılığıyla öne çıkıyor. Geçen sezon Premier League'de 30 maçta forma giyen savunmacı, 4 gol atıp 7 asist yaparak Arsenal'in 2004 yılından bu yana ilk şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Şu anda kulüple olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam eden futbolcu, teknik direktör Mikel Arteta'nın uzun vadeli planlarında merkezi bir yer tutuyor. Takımın önümüzdeki Premier League sezonu öncesinde Timber'in tamamen sahalara dönmesi ve en iyi formunu yakalaması Londra kulübü için büyük önem taşıyor.

Jurriyen TimberArsenalPremier LeagueMikel ArtetaFutbol Transferleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City, Ayyoub Bouaddi transferi için görüşmeleri hızlandırdıManchester City, Ayyoub Bouaddi transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 20:37Real Madrid'de Bomba Transfer: Rodri, City'den 24 Saat İçinde Ayrılabilir!Real Madrid'de Bomba Transfer: Rodri, City'den 24 Saat İçinde Ayrılabilir!Bugün, 20:06FIFA’da 10 Milyar Dolarlık Skandal: «Rüşvet» İddiası ve 53 Günlük ÜltimatomFIFA’da 10 Milyar Dolarlık Skandal: «Rüşvet» İddiası ve 53 Günlük ÜltimatomBugün, 20:00Şomurodov ve Fayzullayev Avrupa Sahnesinde: Başakşehir Tarihi Maça HazırlanıyorŞomurodov ve Fayzullayev Avrupa Sahnesinde: Başakşehir Tarihi Maça HazırlanıyorBugün, 19:51Jordan Henderson Brentford ile sözleşmesini feshetti ve Chelsea'de kariyerine başlıyorJordan Henderson Brentford ile sözleşmesini feshetti ve Chelsea'de kariyerine başlıyorBugün, 19:13Bayern transfer dönemini kapattı: Michael Olise ve Alphonso Davies'in geleceği netleştiBayern transfer dönemini kapattı: Michael Olise ve Alphonso Davies'in geleceği netleştiBugün, 18:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı