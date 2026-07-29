Jurriyen Timber Arsenal kampından ayrıldı

Arsenal savunmacısı Jurriyen Timber, İspanya'daki sezon öncesi hazırlık kampından ayrılarak Londra'ya döndü. Hollandalı futbolcu, geçen sezonun sonunda yaşadığı uyluk sakatlığının ardından iyileşme sürecine devam ediyor. Bu durum ilk başta taraftarlar arasında endişe yaratsa da, BBC'nin aktardığı bilgilere göre bu seyahat tamamen oyuncunun kişisel rehabilitasyon planına uygun. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rehabilitasyon planı ve takıma dönüş süresi

Kulübe yakın kaynakların belirttiğine göre, sağ bek oyuncusunun Londra'ya dönmesi sakatlığın nüksetmesi veya iyileşme sürecinde beklenmeyen bir komplikasyon değil. Bu adım, oyuncunun bireysel rehabilitasyon programının belirli bir aşamasını Büyük Britanya'da tamamlamasını amaçlıyor. Hollandalı savunmacının Londra'daki özel antrenman aşaması bittikten sonra İspanya'daki takım arkadaşlarının yanına dönmesi bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu için Emirates Stadyumu'na transfer olduğundan bu yana fiziksel durumla ilgili zorluklar devam ediyor. Temmuz 2023'te 34 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan oyuncu, ilk sezonunun ilk hafta maçında diz ön çapraz bağından ciddi bir sakatlık yaşayarak neredeyse bir yılı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Mikel Arteta'nın projektindeki yeri

Başarısız geçen ilk dönemin ardından Timber, geçen sezon boyunca ilk 11'in düzenli bir üyesi haline geldi. Ancak sezon sonuna doğru ayak bileğinden aldığı sakatlık maç sürelerini olumsuz etkiledi ve iki aylık bir ara verilmesine neden oldu. Buna rağmen iyileşmeyi başaran oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında sahaya çıktı, ancak son uyluk sakatlığı Dünya Kupası'na katılma fırsatını kaçırmasına neden oldu.

Tamamen sağlıklı durumdaki Jurriyen Timber, Mikel Arteta'nın taktik sisteminin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Savunmadaki çok yönlülüğü ve hücum kurmadaki soğukkanlılığıyla öne çıkıyor. Geçen sezon Premier League'de 30 maçta forma giyen savunmacı, 4 gol atıp 7 asist yaparak Arsenal'in 2004 yılından bu yana ilk şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Şu anda kulüple olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam eden futbolcu, teknik direktör Mikel Arteta'nın uzun vadeli planlarında merkezi bir yer tutuyor. Takımın önümüzdeki Premier League sezonu öncesinde Timber'in tamamen sahalara dönmesi ve en iyi formunu yakalaması Londra kulübü için büyük önem taşıyor.