Gigabyte RTX 4060 Ekran Kartları Neden Yanıyor

Son zamanlarda teknoloji dünyasında Gigabyte GeForce RTX 4060 ekran kartlarının ani arızalanması ve devre kartlarının yanması vakaları kamuoyunun dikkatini çekiyor. ixbt.com'un haberine göre, Brezilya'daki SidNesLON atölyesi, tanınmış onarım uzmanı Paulo Gomes ile birlikte bu sorunun asıl nedenini belirlemek için özel bir inceleme gerçekleştirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce birçok uzman ve kullanıcı, bu tür arızaların HDMI konektörü üzerinden gelen hasarlardan kaynaklandığını tahmin ediyordu. Ancak yapılan derinlemesine analizler bu varsayımın yanlış olduğunu gösterdi ve asıl nedenin tamamen başka bir yerde olduğu ortaya çıktı.

Araştırma ve Temel Nedenler

İnceleme sürecinde uzmanlar osiloskop ve multimetre kullanarak birkaç çalışan ve hasarlı ekran kartı örneğini ayrıntılı olarak incelediler. Sonuç olarak arızanın HDMI bağlantı noktasından değil, cihazın güç sistemindeki (VRM) ciddi bir kusurdan kaynaklandığı belirlendi.

Anlaşıldığı üzere grafik işlemcinin dört güç fazı birbiriyle uyumsuz şekilde, farklı rejimlerde çalışıyor. Özellikle fazlardan biri belirgin şekilde daha yüksek frekansta değişiyor, bu da elektrik yükünün fazlar arasında düzensiz dağılmasına yol açıyor.

Aşırı Isınma ve Sonuçları

Gücün düzensiz dağılması sonucunda MOSFET (yarı iletken anahtar) elemanları aşırı derecede ısınır. Bu durum öyle bir dereceye ulaşır ki, sonuç olarak video çıkışlarının yakınındaki devre kartı (PCB) kararabilir ve hatta kömürleşebilir.

İlginçtir ki yanma izinin tam olarak video çıkışlarının yanında meydana gelmesi, birçok kişide hasarın HDMI kaynaklı olduğu yönünde yanlış bir izlenim uyandırmıştı. Aslında sorunun özü tamamen başka bir mikro devreye dayanmaktadır.

Uzmanlara göre bu sorunun ana kaynağı akım ölçüm devresidir (Current Sense/PWM). Bileşenlerin konfigürasyonu ve direncindeki tutarsızlıklar güç fazlarının karşılıklı uyumunu bozarak tüm sistemin kararlılığına zarar verir.

Tespit edilen sorunu giderme yollarını deneme sürecinde ustalar hasarlı örnekteki akım ölçüm devresi elemanlarını değiştirdiler. Ayrıca yanan yollar onarılarak yeni MOSFET takıldı ve 12 voltluk güç hattına ek sigorta eklendi.

Onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra osiloskop yardımıyla yeniden inceleme yapıldı ve fazların çalışmasının oldukça dengeli bir duruma geldiği kaydedildi. Bundan sonra ekran kartı tüm zorlu stres testlerinden başarıyla geçerek çalışma kapasitesini tamamen geri kazandı.