Poco M8 Power Akıllı Telefonu Resmi Tanıtımından Önce Ortaya Çıktı

·34·Teknoloji
Poco M8 Power Akıllı Telefonu Resmi Tanıtımından Önce Ortaya Çıktı

Yaklaşan tanıtım öncesinde teknoloji dünyasının odak noktası olan yeni Poco M8 Power akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdırildi. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz son derece büyük bataryası ve kendine has teknik özellikleri ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

X sosyal ağındaki tanınmış Gizmochina kaynağının editörü Anvin tarafından yayınlanan fotoğraflarda yeni cihaz açık sarı (arka tarafı) renkte gösteriliyor. Uzmanlar, bu renk çözümünün Apple amiral gemilerinin tonlarını hatırlattığını, her ne kadar Poco M8 Power doğrudan iPhone 17 Pro modelleri ile rekabet etmese de kendine has bambaşka üstün yönleri bulunduğunu belirtiyor.

Rekor düzeyde otonomi ve şarj imkanları

Söz konusu akıllı telefonun temel ve en önemli görsel ile işlevsel özelliklerinden biri 8000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Üreticinin resmi verilerine göre cihaz, tek bir tam şarjla tam üç gün boyunca aktif olarak çalışabiliyor.

Ayrıca cihazın şarj sistemi de oldukça gelişmiş olup, 45 W gücünde hızlı kablolu şarjı destekliyor. Ek bir kolaylık olarak kullanıcılar, diğer cihazları şarj etmek için 22,5 W gücünde ters kablolu şarj fonksiyonundan da yararlanabilecekler.

Beklenen teknik özellikler

İçeriden bilgi verenlerin ve analistlerin tahminlerine göre, teknik açıdan Poco M8 Power modelinin Redmi Note 17 akıllı telefonunun kendine özgü bir klonu olması bekleniyor. Cihazın aşağıdaki temel özelliklerle donatılması tahmin ediliyor:

  • Geniş ve düz 7 inç OLED ekran (2396 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı)
  • Performanstan sorumlu Snapdragon 4 Gen 4 işlemci (SoC)
  • 6 veya 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB dahili depolama seçenekleri
  • 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera
Yeni akıllı telefonun modern HyperOS 3 yazılım tabanında çalışması bekleniyor. Şimdilik cihazın küresel pazara çıkış tarihi ve kesin fiyatı hakkında resmi bilgi verilmedi, ancak canlı fotoğraflarının yayılması tanıtımın yakın olduğunu gösteriyor.

PocoAkıllı TelefonHyperOSGadgetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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