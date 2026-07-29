Martha Stewart'ın Katılımıyla Akıllı Ev Yönetim Uygulaması Hint Tanıtıldı

·33·Teknoloji
Martha Stewart'ın Katılımıyla Akıllı Ev Yönetim Uygulaması Hint Tanıtıldı

Ünlü ev ve yaşam tarzı imparatorluğunun kurucusu Martha Stewart, yapay zeka teknolojileri pazarına kendine özgü bir adım attı. Ev bakımı, onarımı ve yönetimi görevlerini otomatikleştiren Hint girişiminin kurucu ortaklarından biri oldu. Bu uygulama; ev sahiplerine günlük işler, enerji tüketimi ve çeşitli ev sorunlarının çözümünde yakından yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre yeni uygulama, ev sahiplerine bakım programları oluşturma, toprak ve hava kalitesini inceleme, sigorta taleplerini değerlendirme gibi birçok konuda yardımcı oluyor. Ayrıca uygulama; evle ilgili her türlü sözleşme, belge ve faturayı saklayan dijital bir arşiv görevi de görüyor. İçerisindeki entegre yapay zeka asistanı aracılığıyla kullanıcılar, merak ettikleri sorulara anında yanıt alabiliyorlar.

Hint girişiminin baş teknoloji sorumlusu ve kurucu ortağı Kyle Rush, Martha Stewart'ın projede sadece sembolik bir figür olmadığını, gerçek bir hissedar ve aktif bir yönetici olarak yer aldığını belirtti. Haftada iki kez toplantı yaparak uygulamanın tasarımını, marka temellerini, dil üslubunu ve sunulan bilgilerin doğruluğunu şahsen denetliyor. Özellikle toprak yapısı veya ev bakımı ile ilgili bilgiyerindeki hataları kendi tecrübesine dayanarak düzeltmeye yardımcı oluyor.

Projenin Ortaya Çıkış Tarihi

Başlangıçta 2024 yılında girişim, evlerin karbonsuzlaştırılması ve bu alandaki teşviklerin bulunmasına yardımcı olan bir araç olarak faaliyete başlamıştı. Ancak zamanla yazarlar, kullanım alanını genişletmenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark ettiler. Sonuç olarak proje tamamen değiştirilerek her ev sahibi için evrensel bir yapay zeka asistanına dönüştürüldü.

Günümüzde yapay zeka teknolojileri basit sohbet botlarının sınırlarını aşarak gerçek hayattaki günlük sorunları çözmeye odaklanıyor. Hint uygulaması da işte bu tür pratik çözümlerden biri olup, Martha Stewart'ın uzun yıllara dayanan kişisel deneyimi ve tavsiyeleriyle zenginleştirilerek kullanıcılara sunuluyor.

Uygulamanın Kullanım Düzeni

Hint uygulamasını kullanmaya başlamak için kullanıcının evinin adresini girmesi yeterlidir. Ardından sistem, resmi veriler — gayrimenkul sicilleri, hava durumu, toprak özellikleri ve altyapı şebekeleri — temelinde evin dijital profilini oluşturur. Ayrıca ev sahipleri kendi denetim raporlarını, garanti belgelerini, ipotek evraklarını ve sigorta poliçelerini yükleyebilirler.

Yüklenen veriler temelinde uygulama aşağıdaki imkanları sunar:

  • Temel altındaki toprak bileşiminin drenaj ve güvenliğe etkisinin değerlendirilmesi
  • Ev çevresindeki hava kalitesi hakkında bilgi verilmesi
  • İklim değişiklikleri ve kuraklığın sigorta oranları ile enerji tüketimine etkisinin analiz edilmesi
  • Ana ev aletlerinin fotoğraflarının yüklenmesi yoluyla onlara doğru bakım kılavuzunun alınması
Bu imkanlar, ev sahiplerine mülklerini verimli bir şekilde yönetme, maliyetleri optimize etme ve beklenmedik arızaları önleme imkanı tanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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