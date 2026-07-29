Cyera, Yapay Zeka Ajanlarını Korumak İçin Oasis Security'yi Satın Alıyor

·21·Teknoloji
Cyera, Yapay Zeka Ajanlarını Korumak İçin Oasis Security'yi Satın Alıyor

Veri güvenliği alanında faaliyet gösteren Cyera, yapay zeka ajanlarının hızla çoğalması fonunda bu alandaki güvenliği sağlamak amacıyla Oasis Security girişimini yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın almak için niyet mektubu imzaladı. TechCrunch ve ixbt.com kaynaklarına göre, bu büyük anlaşmanın çoğunlukla nakit, geri kalan kısmının ise Cyera hisseleri şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2022 yılında kurulan Oasis Security, insan katılımı olmadan yönetilen kimliklere, ilk nöbette yapay zeka ajanlarına odaklanmaktadır. Günümüzde kurumsal ortamda yapay zeka ajanlarının sayısının keskin bir şekilde artması, şirketlerden bunların davranışlarını sürekli denetleyen ve diğer programlara erişim haklarını güvenli bir şekilde dağıtan özel bir siber güvenlik yazılımı entegre etmelerini talep etmektedir.

Siber Güvenlik Pazarında Aktif Birleşmeler Dönemi

Oasis, faaliyeti süresince Accel, Craft Ventures ve Cyberstarts gibi nüfuzlu yatırımcılardan toplam 195 milyon dolar civarında yatırım çekmeyi başarmıştı. Bu satın alma, işletmeleri yapay zeka yardımıyla düzenlenen tehditlerden koruyan siber güvenlik sağlayıcıları pazarında talebin keskin bir şekilde arttığını açıkça göstermektedir.

Buna karşılık Cyera da yakın zamanda 12 milyar dolarlık değerleme bazında 600 milyon dolar fon toplamıştı. Ortak yatırımcılara sahip olan bu iki şirket, gelecekte imkanlarını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Cyera son zamanlarda diğer girişimleri de aktif olarak satın almaktadır.

Tek Bir Güvenlik Platformu Oluşturmaya Doğru

Birleşme süreci tamamlandığında, Cyera yönetimi Oasis teknolojilerini tek bir kimlik doğrulama ve veri güvenliği platformuna tamamen entegre etmeyi planlamaktadır. Bu da işletmelere dijital varlıklarını ve modern akıllı sistemlerini dış ve iç tehditlerden daha güvenilir bir şekilde koruma imkanı verecektir.

Verilere göre, Cyera şirketinin yıllık yinelenen gelir göstergesi 150 milyon doları aşmış olsa da, kuruluş henüz net kârla çalışmamaktadır. Beş yıllık bir geçmişe sahip olan bu veri güvenliği devi, şimdiye kadar toplamda 2,3 milyar dolara yakın yatırım toplamıştır.

CyeraOasis SecurityYapay ZekaSiber GüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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