Portronics Şirketi Güçlü Hava Tabancasını Tanuttu

Portronics şirketi, teknoloji cihazlarını ve ulaşılması zor yerleri temizlemek için tasarlanan Tornado Plus adlı yeni kablosuz hava tabancasını tanıttı. ixbt.com sitesinin haberine göre, söz konusu cihaz kompakt boyutları ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor, günlük kullanımda toz ve kirle mücadeleyi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Modern gadget'ların, dizüstü bilgisayar klavyelerinin, bilgisayar kasalarının ve araba iç mekanlarının zamanla toz ve küçük parçacıklarla kirlenmesi doğaldır. Geleneksel temizlik araçları her zaman dar aralıklardaki kirleri tamamen temizleyemez. Yeni cihaz, bu tür sorunları etkili bir şekilde çözmeyi amaçlamakta olup, kullanıcıların aşırı zorluk yaşamadan teknolojiyi temiz tutmasını sağlar.

Teknik Özellikler ve Çalışma Modları

Cihazın ağırlığı sadece 289 gram olup tabanca şeklinde tasarlanmıştır. ixbt.com'un bilgilerine göre, içine 160 W gücünde fırçasız bir motor yerleştirilmiştir ve üç farklı hız modunda çalışabilmektedir. Minimum hız dakikada 25 000 devir oluşturarak hassas elektronik cihazların dikkatlice temizlenmesi için uygundur.

Orta modda cihaz dakikada 60 000 devir hızla çalışırken, maksimum modda kanatçıklar saniyede çok daha güçlü hareket ederek hızı 130 000 devir/dakikaya ulaştırır. Bu ise yıllar boyunca biriken en zor ve yerleşmiş tozların bile güçlü hava akımı yardımıyla hızla uzaklaştırılmasını sağlar.

Özerklik ve Güvenlik Sistemi

Tornado Plus modeli, her biri 3000 mAh kapasiteye sahip iki adet batarya ile donatılmıştır. Tam şarj olma süreci USB-C bağlantı noktası üzerinden yaklaşık üç saat sürmektedir. Özerk çalışma süresi seçilen moda göre değişir: minimum hızda 30 dakikaya kadar, orta hızda 25 dakikaya kadar ve maksimum gücünde 10 dakikaya kadar sürebilir.

Üreticiler güvenlik konusuna da özel bir dikkat göstermiştir. Cihaz aşırı yük koruma sistemi, aşırı ısınma durumunda otomatik kapanma fonksiyonu ve enerji tasarrufu amacıyla üç dakika boyunca kullanılmadığında kapanma özelliğiyle donatılmıştır. Set içerisindeki değiştirilebilir başlıklar dar havalandırma deliklerini temizlemeyi daha da kolaylaştırır.