Manchester City, Ayyoub Bouaddi transferi için görüşmeleri hızlandırdı

İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City, Fransa'nın Lille kulübünün orta sahası Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katmak için ciddi bir adım attı. Sky Sport'un haberine göre, vatandaşlar bu transfer yarışında ezeli rakibi Arsenal'i geride bırakarak müzakerelerde önemli bir üstünlük elde etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Daha önce Londra kulübü, yetenekli futbolcuyu transfer etme konusunda net bir favori olarak görülüyordu. Ancak Arsenal yönetiminin dikkatini Bruno Guimaraes transferine çevirmesi Manchester City takımına fırsat verdi ve durumu kontrol altına aldılar. Sonuç olarak 18 yaşındaki futbolcu ile kişisel sözleşme şartları konusunda şimdiden tam anlaşma sağlandı.

Müzakereler ve finansal detaylar

Şu anda kulüpler arasındaki görüşmeler neredeyse kesintisiz devam ediyor. Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ve Lille Başkanı Olivier Letang, resmi toplantılardan ziyade düzenli telefon görüşmelerine güvenerek iletişim kurdular. İngiliz kulübü halihazırda birkaç sözlü teklif göndermiş olsa da, Fransız tarafı kendi altyapısından çıkan oyuncu için en iyi anlaşmayı elde etmek amacıyla bunların hepsini reddetti.

Lille kulübü finansal taleplerinden kesinlikle taviz vermiyor ve futbolcu için 100 milyon euro tutarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Buna karşılık Manchester City, transferi ek bonuslar dahil yaklaşık 90 milyon euro karşılığında tamamlamayı planlıyor. Şimdilik iki kulüp arasındaki temel engel tam olarak bu finansal fark olmaya devam ediyor.

Futbolcunun geleceği ve uluslararası sahnede katılımı

Ayyoub Bouaddi'nin Lille ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli. Buna rağmen futbolcunun kişisel anlaşmasıyla ilgili hiçbir sorun yok. Manchester City'nin teklif ettiği ve Haziran 2031'e kadar sürecek olan kazançlı sözleşmeyi kabul eden oyuncu, yeni takımına transfer olmaya tamamen hazır olduğunu bildirdi.

Genç yaşına rağmen orta saha oyuncusu bu sezon öncesi Lille formasıyla tüm turnuvalarda 96 maça çıktı ve 4 asist kaydetti. Ayrıca Fas milli takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki katılımıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Takımı çeyrek finalde Fransa'ya 2-0 mağlup olmasına rağmen, Bouaddi'nin orta sahadaki güvenilir oyunu Manchester City'nin dikkatini çekmeye yet de artardı bile.