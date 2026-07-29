Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmaya hazır

Goal.com'un haberine göre, İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane kariyerine Bayern Münih'te devam etmeye ve Alman kulübüyle uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazır. Kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen, taraflar arasındaki müzakerelerin yakında başlayacağını doğruladı. Bu haber Goal.com tarafından bildirildi .

Şu anda ABD'de tatilde olan golcü futbolcu, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında döner dönmez kulüp yönetimi ile yeni sözleşme şartlarını görüşecek.

Gelecek konusunda olumlu hava

Dreesen, Münih'te düzenlenen basın toplantısında taraftarları sevindirecek bir açıklamada bulundu. Açıklamasına göre, her iki taraf da iş birliğini sürdürmekten yana ve ortak bir noktada buluşmak için tüm koşullar mevcut.

Hatırlatmak gerekir ki Harry Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur kulübünden Münih ekibine transfer olmuştu. Bundesliga tarihinin en pahalı anlaşmalarından biri olan bu transferle birlikte oyuncu, Alman devinin hücum hattının lideri haline geldi.

Sahadaki devasa sonuçlar

Geçtiğimiz sezon golcü futbolcu için oldukça başarılı geçti. Tüm kulvarlarda 51 maça çıkan oyuncu, 61 gol atarken 7 de asist yaptı.

Onun verimli oyunu sayesinde Bayern Münih, lig şampiyonluğunu ve DFB-Pokal kupasını kazandı. Ayrıca yıldız futbolcu kariyerinde ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Transfer söylentilerine son nokta konuldu

Kulüp yöneticisi, takımın diğer yıldızlarının ayrılacağı yönündeki haberlere de değindi. Özellikle Michael Olise ve Luis Díaz'ın transfer dedikodularını kesin bir dille yalanladı.

Olise Real Madrid'in ilgi alanında anılırken, Díaz geçen sezon 26 gol atıp 23 asist kaydetmişti. Münih kulübü, kadro istikrarını korumayı hedefliyor.