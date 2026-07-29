Light Phone kurucuları dijital bağımlılığa karşı yeni bir cihaz tanıttı

Teknoloji dünyasında akıllı telefonların hüküm sürdüğü bir dönemde, bunların olumsuz etkilerine karşı çıkan hareketler giderek güçleniyor. TechCrunch'ın Equity podcast yayınında Light şirketinin kurucuları Kaywei Tang ve Joe Hollier, on yıldır sadelik ve teknolojiden uzaklaşma fikri üzerinde çalıştıklarını ve özel bir kapaklı (flip) telefon geliştirdiklerini anlattılar. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Ixbt.com ve TechCrunch'ın bildirdiğine göre Tang ve Hollier, son on yıldır teknolojiyle ilişkimizdeki sadeliğin değerini araştırıyor. Bu süreçte Andrew Yang, Kendrick Lamar ve Pete Davidson gibi tanınmış isimlerle iş birliği yaptılar. Günümüzde büyük teknoloji şirketlerine karşı çıkan "dikkat aktivistleri"nin (attention activists) sayısı arttığı için, tüm dünya onların görüşlerini anlamaya başladığı vurgulanıyor.

Dijital bağımlılığa karşı mücadele

Günümüzde akıllı telefonlar insan dikkatini sürekli olarak üzerine çekerek günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Cebimize sığınan bu bağımlılığı ortadan kaldırmak kolay bir iş değil. Light kurucularına göre anti-akıllı telefon hareketi henüz yeni başlıyor ve gelecekte bu tür minimalist cihazlara olan talep daha da artacak.

Yeni duyurulan kapaklı telefon, kullanıcıların sürekli olarak sosyal medya ve bildirimler girdabına kapılmadan gerçek hayata odaklanmasını sağlıyor. Şirket temsilcileri bu cihaz aracılığıyla modern insanlara zamanlarını ve dikkatlerini geri kazandırmayı amaçlıyor.