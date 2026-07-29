Roberto De Zerbi, Lucas Bergvall'ün Tottenham'da kalmasını istiyor

Tottenham takımının teknik direktörü Roberto De Zerbi, orta saha oyuncusu Lucas Bergvall'ün geleceği hakkında görüşlerini belirterek kulüpte kalmasını istediğini kesin bir dille vurguladı. Goal.com'un haberine göre, futbolcuya Premier Lig'in diğer temsilcileri Newcastle United ve Nottingham Forest'tan ciddi ilgi olmasına rağmen, teknik direktör onun potansiyeline yüksek değer veriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere 20 yaşındaki futbolcu geçen ay kulüp yönetimine yeni bir meydan okuma arayışında olduğunu iletmişti. Bunun ardından Premier Lig'in rakip kulüpleri durumdan yararlanmaya çalışmaya başladı. Buna rağmen takımın Sydney'e karşı oynadığı hazırlık maçından sonra teknik direktör, genç yeteneğin fırsatlarını yüksek değerlendirdiğini gizlemedi.

Lucas Bergvall'ün takımdaki yeri ve rekabet

The Athletic'in haberine göre Roberto De Zerbi, futbolcunun takımdan kalmasını açıkça istediğini söylese de hiçbir oyuncuya ilk 11 garantisi veremeyeceğini ekledi. Tottenham, kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında aktif hareket ederek transfer rekorları kırdı ve kadrodaki rekabeti kesti.

Geçen sezon boyunca genç orta saha oyuncusu tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 1465 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetmeyi başardı. Ancak futbolcunun kendisi sahadan daha fazla süre almak ve özellikle çift ön liberolu sistemde orta sahanın merkezindeki iki oyuncudan biri olarak oynamak istiyor.

Gelecek hakkındaki nihai karar

Teknik direktör, her futbolcunun Tottenham formasını terletmek için doğru ruh ve karaktere sahip olması gerektiğini hatırlattı. Deneyimli çalıştırıcı, "Onu potansiyel olarak üst düzey bir futbolcu olarak görüyorum ama kimseyi kalmaya zorlama niyetim yok" diye ekledi.

Şu anda Lucas Bergvall'ün sözleşmesi Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Futbolcunun geleceği hakkında kulüp icra kurulu başkanı Vinai Venkatesham ve sportif direktör Johan Lange ile doğrudan görüşmeler yapması bekleniyor. Tottenham ise sezon öncesi hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor.