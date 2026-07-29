Japon Şirketi Standart Dizüstü Bilgisayarlarda Büyük Yapay Zeka Modellerini Çalıştıran Bir Cihaz Geliştirdi

Phison bünyesinde yer alan Japon bellek modülü üreticisi Nextorage, standart dizüstü bilgisayarların yeteneklerini kökten genişleten yeni bir cihaz geliştirdiğini duyurdu. Bu yenilikçi teknoloji, uzmanların yüksek kaynak gerektiren büyük yapay zeka modellerini sıradan bilgisayarlarda bile özgürce çalıştırmasına olanak tanıyacak ve gelecekte yapay zeka araçlarının kullanımını daha da popüler hale getirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayın organının haberine göre, yeni cihaz ön aşamada aiDAPTIV Station olarak adlandırıldı. Söz konusu harici donanım aygıtı, yalnızca 32 GB RAM belleğe sahip yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarlarda OpenAI GPT-OSS-120B gibi devasa nöral ağları başarıyla çalıştırma imkanı sunuyor. Bu durum, pahalı ve güçlü sunucu donanımlarına ihtiyaç duymadan karmaşık yapay zeka görevlerini yerine getirmenin önünü açıyor.

Teknolojik imkanlar ve çalışma prensibi

Cihazın temel özelliği, Phison şirketinin aiDAPTIV teknolojisine dayanmasıdır. Söz konusu çözüm, dahili DRAM ve harici NAND diskler arasında kaynakların dinamik olarak dağıtılmasını sağlar. Sonuç olarak bellek kapasitesi verimli bir şekilde genişletilerek büyük hacimli verileri işlemek için gerekli alan yaratılır.

Nextorage uzmanları cihazı kompakt ve kullanışlı bir tasarımla geliştirmeyi başardılar. Modern USB-C arayüzü üzerinden bağlanır ve Windows ile Linux işletim sistemlerinin Ubuntu dağıtımlarını destekler. Bu da onu çeşitli alanlardaki profesyoneller için evrensel ve kullanışlı bir araç haline getirir.

Pazara çıkış planları

Şu anda Nextorage şirketi bu yeni ürünü bu yıl içinde Japonya pazarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca cihazla birlikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış bir yazılım çözümü de geliştirilmektedir. Bu adım, yapay zeka teknolojilerinin günlük iş süreçlerine daha derinlemesine entegre olmasına hizmet edecektir.