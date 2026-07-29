Google, Yaş Doğrulama Teknolojisini Dünya Geneline Yayıyor

·1·Teknoloji
Google, Yaş Doğrulama Teknolojisini Dünya Geneline Yayıyor

Google, Play Signal API programlama arayüzünü 2026 yılı sonuna kadar dünya genelindeki Android geliştiricilerine sunacağını duyurdu. Bu adım, rekabet ortamında Apple'ın yaş doğrulama araçlarına bir yanıt olarak değerlendiriliyor ve reşit olmayan kullanıcıların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre, bu teknoloji şu anda yalnızca Brezilya'da kullanılmaktadır. Küresel düzeyde genişletilme süreci aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup, ilk olarak bu yılın ağustos ayı ortalarında Avustralya ve Kanada'daki geliştiriciler için açılacak, yıl sonuna kadar ise tüm pazarları kapsayacaktır.

Bu yeniliğin hayata geçirilmesi, dünya genelindeki milletvekillerinin ve düzenleyicilerin uygulama mağazalarına yönelik olarak reşit olmayanları koruma taleplerini güçlendirdiği bir döneme denk gelmektedir. Özellikle Apple da benzer yaş doğrulama araçlarını bu yılın şubat ayında uluslararası düzeyde hizmete sokmuştu.

Gizliliği Koruyarak Yaş Doğrulama

Google teknolojisinin önemli bir yönü, uygulama geliştiricilerine kullanıcının kişisel verilerini, örneğin doğum tarihini talep etmeden yaş aralığını belirleme imkanı tanımasıdır. Bunun yerine ebeveynler, çocuklarının yaş aralığını doğrudan uygulamalarla paylaşabilecekler.

Ayrıca bu sistem, yetişkinlerin de uygulama geliştiricilerinin talebi üzerine yaşlarını bildirmelerine ve bu sayede özelleştirilmiş arayüz ile özelliklerden yararlanmalarına olanak tanır.

Merkezi Yönetim ve Family Link

Ebeveynlerin bu bilgileri her uygulama için ayrı ayrı yönetmesi gerekmez. Süreci kolaylaştırmak amacıyla Google, veri paylaşımını kendi popüler Family Link ebeveyn kontrolü paneli içerisinde merkezileştirdi.

Veriler otomatik olarak paylaşılmaz — ebeveynlerin öncelikle bu bilgileri kendilerinin girmesi ve izin vermesi gereklidir. Bu yeni özellik, Google Play mağazasındaki ekran süresini sınırlama, uygulama indirmelerini onaylama ve PIN kodlu içerik filtreleri kurma gibi diğer güvenlik araçlarını daha da zenginleştirir.

GoogleAndroidFamily LinkTeknolojiGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Japon Şirketi Standart Dizüstü Bilgisayarlarda Büyük Yapay Zeka Modellerini Çalıştıran Bir Cihaz GeliştirdiJapon Şirketi Standart Dizüstü Bilgisayarlarda Büyük Yapay Zeka Modellerini Çalıştıran Bir Cihaz GeliştirdiBugün, 22:28Betelgeuse Çift Yıldız Oldu ÇıktıBetelgeuse Çift Yıldız Oldu ÇıktıBugün, 21:54Light Phone kurucuları dijital bağımlılığa karşı yeni bir cihaz tanıttıLight Phone kurucuları dijital bağımlılığa karşı yeni bir cihaz tanıttıBugün, 21:53Poco M8 Power Akıllı Telefonu Resmi Tanıtımından Önce Ortaya ÇıktıPoco M8 Power Akıllı Telefonu Resmi Tanıtımından Önce Ortaya ÇıktıBugün, 21:24Elon Musk ve X Platformu Reklamcılar Birliği ile Anlaşmaya VardıElon Musk ve X Platformu Reklamcılar Birliği ile Anlaşmaya VardıBugün, 20:57Gigabyte RTX 4060 Ekran Kartları Neden YanıyorGigabyte RTX 4060 Ekran Kartları Neden YanıyorBugün, 20:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim