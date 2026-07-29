Google, Yaş Doğrulama Teknolojisini Dünya Geneline Yayıyor

Google, Play Signal API programlama arayüzünü 2026 yılı sonuna kadar dünya genelindeki Android geliştiricilerine sunacağını duyurdu. Bu adım, rekabet ortamında Apple'ın yaş doğrulama araçlarına bir yanıt olarak değerlendiriliyor ve reşit olmayan kullanıcıların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre, bu teknoloji şu anda yalnızca Brezilya'da kullanılmaktadır. Küresel düzeyde genişletilme süreci aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup, ilk olarak bu yılın ağustos ayı ortalarında Avustralya ve Kanada'daki geliştiriciler için açılacak, yıl sonuna kadar ise tüm pazarları kapsayacaktır.

Bu yeniliğin hayata geçirilmesi, dünya genelindeki milletvekillerinin ve düzenleyicilerin uygulama mağazalarına yönelik olarak reşit olmayanları koruma taleplerini güçlendirdiği bir döneme denk gelmektedir. Özellikle Apple da benzer yaş doğrulama araçlarını bu yılın şubat ayında uluslararası düzeyde hizmete sokmuştu.

Gizliliği Koruyarak Yaş Doğrulama

Google teknolojisinin önemli bir yönü, uygulama geliştiricilerine kullanıcının kişisel verilerini, örneğin doğum tarihini talep etmeden yaş aralığını belirleme imkanı tanımasıdır. Bunun yerine ebeveynler, çocuklarının yaş aralığını doğrudan uygulamalarla paylaşabilecekler.

Ayrıca bu sistem, yetişkinlerin de uygulama geliştiricilerinin talebi üzerine yaşlarını bildirmelerine ve bu sayede özelleştirilmiş arayüz ile özelliklerden yararlanmalarına olanak tanır.

Merkezi Yönetim ve Family Link

Ebeveynlerin bu bilgileri her uygulama için ayrı ayrı yönetmesi gerekmez. Süreci kolaylaştırmak amacıyla Google, veri paylaşımını kendi popülerebeveyn kontrolü paneli içerisinde merkezileştirdi.

Veriler otomatik olarak paylaşılmaz — ebeveynlerin öncelikle bu bilgileri kendilerinin girmesi ve izin vermesi gereklidir. Bu yeni özellik, Google Play mağazasındaki ekran süresini sınırlama, uygulama indirmelerini onaylama ve PIN kodlu içerik filtreleri kurma gibi diğer güvenlik araçlarını daha da zenginleştirir.