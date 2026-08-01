iPhone 18 Pro Modellerinin Fiyatının Keskin Bir Şekilde Artması Bekleniyor

Bu yılın eylül ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi akıllı telefonlar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in fiyatlarının önceki nesle kıyasla en az 250–300 dolar daha pahalı olacağı bildirildi. Bu ciddi değişiklik teknoloji pazarında sıcak tartışmalara yol açıyor, çünkü son yıllarda amiral gemisi cihazların fiyatlarındaki bu ani sıçrama tüketiciler için beklenmedik bir finansal yük oluşturabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınından tanınan analist Jeff Pu'nun bilgilerine dayandırarak verdiği habere göre, fiyatların artmasının ana nedeni olarak iki önemli faktör gösteriliyor. Birincisi, bu gelişmiş 2 nanometrelik teknolojik süreç temelinde üretilecek yeni A20 çiplerinin maliyetinin yüksek olmasıdır. İkincisi ise küresel düzeyde DRAM ve NAND flash belleklere olan talebin durmaksızın artmasının tedarik zincirine ciddi baskı uygulamasıdır.

Yapay Zeka Altyapısı ve Bunun Etkisi

Bu eğilim, dünya çapında yapay zeka altyapısını oluşturmak için gerekli olan temel bileşenlere duyulan devasa taleple doğrudan ilgilidir. Bu süreç Apple şirketinin tedarik zincirine sert bir baskı uygulayarak nihai ürün fiyatına etkisini göstermiyor değil. Şirket üst sınıf modellerin fiyatını değiştirerek bu masrafları karşılamaya çalışmaktadır.

Ayrıca Apple, ilk katlanabilir iPhone akıllı telefonunu yaratma yönündeki araştırma-geliştirme çalışmalarının ilk yatırımlarını dengelemek ve genel donanım işindeki kar marjını korumak için önlemler alıyor. Uzmanların görüşüne göre, temel Pro versiyonunun fiyatı dış pazarlarda 250–300 dolar artarsa, hafızası daha büyük olan en üst modeller çok daha pahalıya mal olacaktır.

Teknik Yenilikler ve Beklenen Prömiyerler

Fiyat artışına rağmen iPhone 18 Pro serisi cihazlar yeni nesil Bionic çipi ile tamamen yenilenecek. Bu da cihazın kendisinde Apple Intelligence yeteneklerini işleme hesaplama gücünü önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca şirket kamera sistemine yeni bir sensör yerleştirerek telefoto objektif özelliklerini iyileştirecek ve uzun vadeli yapay zeka hesaplamaları ile zorlu çekim senaryolarına uyum sağlamak için gövde malzemeleri ile ısı dağılımı yapısını optimize edecektir.

Hatırlatmak gerekirse, analist Jeff Pu bundan önce de birkaç kez kesin tahminlerde bulunmuş olup iPhone 18 Pro modellerinde LPDDR5 RAM ve 48 megapiksel sensörün ortaya çıkacağını, ayrıca iPhone 15 Pro'da periskop kameraların olacağını doğru tahmin etmişti. Bu nedenle yeni öngörüleri teknoloji dünyasında büyük bir ciddiyetle karşılanmaktadır.