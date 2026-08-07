Google Chrome tarayıcısı yerel yapay zekâ için yeni şartları açıkladı

Google, Chrome tarayıcısı için tasarlanan yerel yapay zekâ modellerinin indirilmesine yönelik katı sistem gereksinimlerini resmen açıkladı. ixbt.com'a göre tarayıcı, üretken işlevleri kullanabilmek için sinir ağlarını bilgisayara otomatik olarak yükleyebilecek. Bunun için cihazda en az 20 gigabayt boş alan bulunması gerekiyor. Bu konuya ilişkin Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde Chrome tarayıcısında Gemini Nano gibi yerel sinir ağları, çeşitli üretken işlevleri gerçekleştirmek için aktif olarak kullanılıyor. Aslında bu modelin çalışması için yaklaşık 4 gigabayt alan yeterli olsa da Google, güvenlik payı olarak tam 20 gigabayt boş alan talep ediyor. Uzmanlara göre ek gigabaytlar, modellerin yüklenmesi ve düzenli olarak güncellenmesinin yanı sıra sistem bileşenlerinin kararlı çalışmasını sağlamak için gerekli.

Yapay zekâ modellerinin otomatik olarak indirilmesi, ancak bilgisayarın donanım özellikleri ve performansı kontrol edildikten sonra gerçekleştiriliyor. Ayrıca kullanıcıdan, kısıtlamasız ve istikrarlı bir internet bağlantısı isteniyor. Cihaz belirtilen kriterleri karşılamıyorsa tarayıcı yapay zekâ dosyalarını indirmeye başlamıyor.

Yapay zekâ işlevleri nasıl devre dışı bırakılır?

Kullanıcılar, diledikleri takdirde yerel yapay zekâ hizmetlerinden tamamen vazgeçebiliyor. Chrome ayarlarında On-device AI (cihaz üzerinde yapay zekâ) adlı özel bir düğme bulunuyor. Bu düğme kapatıldığında daha önce indirilen modeller tamamen siliniyor ve yeni dosyaların otomatik olarak indirilmesi durduruluyor.

Kullanıcı bu işlevi ileride yeniden etkinleştirmek isterse tarayıcı cihazı tekrar kontrol ederek gerekli dosyaları kendisi indiriyor. Google uzmanları ayrıca yapay zekâ modelleriyle ilişkili dosyaların manuel olarak silinmemesini önemle tavsiye ediyor. Bunun nedeni, bu yöntemin otomatik indirme mekanizmasını durduramaması ve tarayıcının dosyaları yeniden indirebilmesi.

Bu ayarlar her kullanıcı ve cihaz için ayrı ayrı yönetiliyor. Kurumsal bilgisayarlarda ise yerel modellerin kullanımı, Chrome Enterprise politikaları aracılığıyla ek olarak denetleniyor. Şirket temsilcilerine göre bu sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir.