Google Chrome tarayıcısı yerel yapay zekâ için yeni şartları açıkladı

·50·Teknoloji
Google Chrome tarayıcısı yerel yapay zekâ için yeni şartları açıkladı

Google, Chrome tarayıcısı için tasarlanan yerel yapay zekâ modellerinin indirilmesine yönelik katı sistem gereksinimlerini resmen açıkladı. ixbt.com'a göre tarayıcı, üretken işlevleri kullanabilmek için sinir ağlarını bilgisayara otomatik olarak yükleyebilecek. Bunun için cihazda en az 20 gigabayt boş alan bulunması gerekiyor. Bu konuya ilişkin Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde Chrome tarayıcısında Gemini Nano gibi yerel sinir ağları, çeşitli üretken işlevleri gerçekleştirmek için aktif olarak kullanılıyor. Aslında bu modelin çalışması için yaklaşık 4 gigabayt alan yeterli olsa da Google, güvenlik payı olarak tam 20 gigabayt boş alan talep ediyor. Uzmanlara göre ek gigabaytlar, modellerin yüklenmesi ve düzenli olarak güncellenmesinin yanı sıra sistem bileşenlerinin kararlı çalışmasını sağlamak için gerekli.

Yapay zekâ modellerinin otomatik olarak indirilmesi, ancak bilgisayarın donanım özellikleri ve performansı kontrol edildikten sonra gerçekleştiriliyor. Ayrıca kullanıcıdan, kısıtlamasız ve istikrarlı bir internet bağlantısı isteniyor. Cihaz belirtilen kriterleri karşılamıyorsa tarayıcı yapay zekâ dosyalarını indirmeye başlamıyor.

Yapay zekâ işlevleri nasıl devre dışı bırakılır?

Kullanıcılar, diledikleri takdirde yerel yapay zekâ hizmetlerinden tamamen vazgeçebiliyor. Chrome ayarlarında On-device AI (cihaz üzerinde yapay zekâ) adlı özel bir düğme bulunuyor. Bu düğme kapatıldığında daha önce indirilen modeller tamamen siliniyor ve yeni dosyaların otomatik olarak indirilmesi durduruluyor.

Kullanıcı bu işlevi ileride yeniden etkinleştirmek isterse tarayıcı cihazı tekrar kontrol ederek gerekli dosyaları kendisi indiriyor. Google uzmanları ayrıca yapay zekâ modelleriyle ilişkili dosyaların manuel olarak silinmemesini önemle tavsiye ediyor. Bunun nedeni, bu yöntemin otomatik indirme mekanizmasını durduramaması ve tarayıcının dosyaları yeniden indirebilmesi.

Bu ayarlar her kullanıcı ve cihaz için ayrı ayrı yönetiliyor. Kurumsal bilgisayarlarda ise yerel modellerin kullanımı, Chrome Enterprise politikaları aracılığıyla ek olarak denetleniyor. Şirket temsilcilerine göre bu sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir.

Google ChromeYapay ZekâGemini NanoTeknolojilerTarayıcı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilirYeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilirBugün, 19:28Çinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyorÇinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyorBugün, 18:53Apple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduApple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduBugün, 18:25AMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıAMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıBugün, 17:54HMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirHMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirBugün, 17:24Noctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiNoctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiBugün, 16:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı