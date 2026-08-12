Yapay zekânın kodlamayı hızlandırdığı dönemde Blacksmith’in değeri hızla arttı

·2·Teknoloji
Yapay zekânın kodlamayı hızlandırdığı dönemde Blacksmith’in değeri hızla arttı

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi programlama sürecini önemli ölçüde hızlandırdığı için günümüzde temel sorun kod yazmak değil, onu test edip doğrulamak hâline geldi. ixbt.com’un haberine göre, yazılım testine odaklanan Blacksmith startup’ı bu pazardaki değişimlerden yararlanmak amacıyla 45 milyon dolar yeni yatırım aldı. Techcrunch.com haber veriyor.

Peak XV Partners liderliğinde gerçekleştirilen Series B turunun ardından Blacksmith’in toplam değeri 550 milyon dolar olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere şirket, bir yıl önce 10 milyon dolarlık Series A yatırımı aldığında yalnızca 60 milyon dolar değerindeydi. Ayrıca bu finansman turuna GV ve Y Combinator gibi mevcut yatırımcılar da katıldı ve startup’ın bugüne kadar topladığı toplam yatırım 58,5 milyon dolara ulaştı.

Yapay Zekânın Ortaya Çıkardığı Yeni Sorun

2024’te kurulan Blacksmith, işletmelere yazılımları üretime almadan önce oluşturma, test etme ve doğrulama süreçlerinde yardımcı oluyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Aditya Jayaprakash, verdiği özel röportajda startup’ın müşteri sayısının bir yıl içinde 700’den biraz azken 5.000’in üzerine çıktığını belirtti. Müşteriler arasında Mercury, Supabase, Clerk, Ashby ve Expensify gibi önde gelen şirketler bulunuyor.

Cursor, OpenAI’ın Codex’i ve Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code gibi yapay zekâ destekli kodlama araçları, yazılım ekiplerinin kod oluşturmasını büyük ölçüde kolaylaştırdı. Ancak yapay zekânın yazdığı kodların kalitesi her zaman garanti edilemediğinden, kodun hatasız çalıştığını doğrulamak giderek daha önemli hâle geliyor.

Şirketin Pazardaki Konumu ve Rekabet Ortamı

Jayaprakash’a göre kodu doğrulama süreci, uzmanların karşılaştığı başlıca engellerden biri olmaya devam ediyor ve insanlar daha fazla kod yazdıkça bu sorun daha da önem kazanıyor. Başlangıçta sürekli entegrasyon iş akışları için bulut sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Blacksmith, daha sonra platformunu hatalı kodları otomatik olarak düzelten Codesmith adlı yapay zekâ ajanıyla genişletti.

Yalnızca 10 çalışanla yıllık 10 milyon dolarlık gelir hızına ulaşan startup, ekibini 30 kişiye çıkardı ve gelirini onlarca milyon dolara yükseltti. Bazı büyük müşteriler platforma yılda 1 milyon dolardan fazla harcıyor. Buna rağmen Blacksmith, rekabetin yoğun olduğu bir pazarda faaliyet gösteriyor.

Şirketin başlıca rakipleri arasında GitHub Actions, Cursor Automations, Codex ve Claude Code’un doğrulama özellikleri ile Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud tarafından sunulan yapay zekâ kodu test hizmetleri yer alıyor. Jayaprakash, startup’larının rekabette test hızı ve uygun fiyat politikasına güvendiğini belirtti. Blacksmith gelecekte geliştiricilerin yazılımları daha hızlı yazmasına, doğrulamasına ve birleştirmesine yardımcı olacak daha kapsamlı bir araç seti oluşturmayı planlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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