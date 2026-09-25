iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı

Yeni iPhone 18 Pro Max'in satın alınmasından sadece dört gün sonra cihazda belirgin çizikler oluştuğuna dair haberler sosyal medyada yayıldı. Akıllı telefon sahibi, birkaç günlük kullanımın ardından cihazın durumunu fotoğraf ve videolarla paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde, yeni akıllı telefonun kasasında belirgin çizikler olduğu görülüyor. Cihaz sahibi, telefonu sadece birkaç gündür kullandığını belirtti.

Ancak çiziklerin tam olarak hangi koşullarda oluştuğu henüz bilinmiyor.

Akıllı telefonun kılıfsız kullanılıp kullanılmadığı, başka nesnelerle birlikte taşınıp taşınmadığı veya herhangi bir dış etkiye maruz kalıp kalmadığına dair net bir bilgi verilmedi.

Şu an için sosyal medyadaki bu tür haberleri, iPhone 18 Pro Max'te yaygın bir sorun olduğuna dair kanıt olarak değerlendirmek için yeterli temel bulunmuyor. Konu şimdilik bazı kullanıcıların münferit vakalarından ibaret. Cihazın çizilmeye karşı dayanıklılığı hakkında genel bir sonuca varmak için daha fazla bağımsız gözlem ve inceleme yapılması gerekiyor.