Avrupa'nın RFA ONE roketi testteki arıza nedeniyle hangara geri götürüldü

Almanya merkezli havacılık ve uzay şirketi Rocket Factory Augsburg (RFA), RFA ONE olarak adlandırdığı ilk roketini test alanından hangara geri götürmek zorunda kaldı. Bu karar, Avrupa uzay sektörünün gelecek vadeden projelerinden biri olan girişimin ilk yörünge uçuşu takviminde ciddi değişikliklere yol açtı. Ixbt.com'un haberine göre uzmanlar, test sırasında roket sistemlerinde, özellikle de yakıt tanklarında tespit edilen durumu kapsamlı biçimde incelemeyi planlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olay, İskoçya'daki Shetland Adaları'nda bulunan SaxaVord uzay üssünde gerçekleştirilen testler sırasında meydana geldi. Şirketin yüzde 65 hissesine sahip olan Almanya merkezli havacılık ve uzay şirketi OHB'nin yöneticisine göre mühendislerin test sonuçlarının ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmesi için ek incelemeler yapması gerekiyordu. Arızanın kesin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Test penceresi iptal edildi ve tarihler değişti

Bu teknik sorun nedeniyle uzay üssü yönetimi, Ağustos ve Eylül aylarında yapılması planlanan beş haftalık özel fırlatma penceresini tamamen iptal etti. SaxaVord tarafından daha önce yayımlanan uyarılarda ilk denemenin bu yıl 10 Ağustos'ta gerçekleştirilebileceği belirtilmişti. RFA ONE'ın şirket tarihindeki ilk yörünge uçuşunu gerçekleştiren roket olması bekleniyor ve roketin yaklaşık 0,5 ton yükü yörüngeye taşıması planlanıyor.

OHB yönetimi, incelemeler tamamen tamamlandıktan sonra roketin yeniden test alanına çıkarılacağını açıkladı. Ancak şu ana kadar kesin bir yeni tarih açıklanmadı ve sorunun giderilmesinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. İlk planlara göre RFA ONE'ın ilk test uçuşunun 2026 yılının sonunda yapılması öngörülüyordu.

Avrupa Uzay Ajansı'nın desteği ve gelecek planları

RFA'nın, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) European Launcher Challenge programı kapsamında finansman almaya hak kazanan dört şirketten biri olduğunu belirtmek gerekir. Şirket bu program kapsamında 187 milyon euro fon aldı; ilk işlem tutarı ise 30 milyon euro olarak belirlenmişti. Bu fonun bir bölümü, ilk uçuşunun 2028'de yapılması planlanan RFA ONE Block 2 sürümünün geliştirilmesine ayrıldı.

Bu güncellenmiş sürümün, modernize edilmiş motorlar sayesinde yük taşıma kapasitesini 1,5 tona çıkarması ve ilk aşamayı geri kazanarak daha sonra yeniden kullanılmasını sağlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra OHB, Avrupa'nın ağır sınıf Ariane 6 roketinin fırlatma sıklığını artırma girişimini de destekliyor. Roketin yıllık uçuş sayısının mevcut 9–10'dan 12, 15 hatta 20'ye çıkarılması ihtimalleri şu anda değerlendiriliyor.