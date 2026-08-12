Beşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyor

·2·Spor
Beşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyor

Türkiye'nin Beşiktaş kulübü, Torino ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. GOAL.com, Türk gazeteci Burak Özdemir'in verdiği bilgilere dayanarak, İstanbul kulübü yönetiminin genç futbolcunun transferi konusunda Yaşlı Kadın'a resmî başvuruda bulunduğunu ve şartlarını sorduğunu bildirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Beşiktaş'ın bu kış transfer döneminde aktif şekilde çalıştığı öğrenildi. Nitekim kulüp daha önce Sırp forvet Dušan Vlahović'in transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varmıştı. Vlahović'in Torino ekibiyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdikten sonra serbest oyuncu olarak İstanbul'un yolunu tutacak ve bugün kulübün bulunduğu şehre gelmesi bekleniyor.

Transfer Şartları Ve Mali Talepler

Türk basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, forvet transferiyle yetinmeyerek kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fabio Miretti'nin yeteneğini çok beğeniyor ve oyuncunun oyun tarzını iyi bildiği için bu transferi bizzat talep ediyor. Teknik direktörün ilgisi, transfer görüşmelerinin hızlanmasını sağladı.

Buna rağmen Juventus, altyapısından yetişen yetenekli oyuncusunu göndermeye hazır ancak yalnızca kendi şartları doğrultusunda anlaşmaya yanaşacak. Torino kulübü yönetimi, Miretti için sadece doğrudan satış seçeneğini değerlendiriyor ve oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. 2003 doğumlu orta saha oyuncusunun Juventus ile mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve kulüp yetkilileri oyuncunun değerini yaklaşık 15 milyon avro olarak belirliyor.

Şu anda taraflar arasındaki görüşmeler ilk aşamada bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve transferden sorumlu yöneticiler, anlaşmanın şartlarını İtalyan meslektaşlarıyla netleştirmeye çalışıyor. Mali talepler konusunda uzlaşma sağlanırsa Fabio Miretti kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

BeşiktaşJuventusFabio MirettiDušan VlahovićTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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