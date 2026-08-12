Microsoft tehdidine rağmen Windows'ta yeni güvenlik açığı açıklandı

Bilgi güvenliği araştırmacısı, Microsoft'un yasal işlem uyarılarına rağmen Windows işletim sisteminin son sürümlerindeki ciddi güvenlik açığının ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı. Bu güvenlik açığı, siber suçluların kullanıcı cihazına ve verilerine tam sistem erişimi elde etmesine olanak tanıyabildiği için büyük önem taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre ShieldBreak adlı bu yeni kritik güvenlik açığı, Nightmare Eclipse takma adını kullanan bir araştırmacı tarafından ifşa edildi. Araştırmacı son aylarda Windows dahil Microsoft ürünlerindeki çeşitli bilinmeyen hatalar hakkında bilgi yayımlamıştı. ShieldBreak, doğrudan Windows Defender koruma sistemindeki bir açıktan yararlanıyor.

Güvenlik açığının çalışma mekanizması

Başarılı bir saldırı gerçekleştirildiğinde bilgisayar korsanı, düşük seviyeli kullanıcı yetkilerini tam yönetici erişimine kadar yükseltebilir. Araştırmacı bu exploit'i bir Windows uygulaması olarak sunmuş. Açığın kullanılabilmesi için kullanıcının bu uygulamayı cihazında çalıştırması gerekiyor.

Araştırmacının verilerine göre bu açık, Windows 10, Windows 11 (en yeni 25H2 sürümü dahil) ve Windows Server 2025 işletim sistemlerinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca güvenlik uzmanı Will Dormann, açığın pratikte çalıştığını ve bunun için Windows Defender'ın etkin olması gerektiğini doğruladı.

Görüşmeler ve gelecekteki riskler

Bu yeni exploit, daha önce RoguePlanet adıyla geliştirilen açığın devamı niteliğinde. Microsoft RoguePlanet için özel bir güncelleme (patch) yayımlamış olsa da araştırmacı, şirketin önlemlerinin yetersiz kaldığını ve son ShieldBreak'in önceki yamalama sürecini tamamen atlattığını belirtti. Microsoft henüz bu güvenlik açığı için resmi bir düzeltme yayımlamadı.

Bu açık, yazılım geliştiricisine sorunu gidermesi için önceden yeterli süre tanınmadığı için zero-day güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, araştırmacı ile teknoloji devi arasındaki güvenlik açıklarını bildirme politikası konusundaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığın son örneği.

Microsoft mayıs ayında güvenlik araştırmacılarına karşı dava açmakla tehdit eden bir açıklama yayımlamıştı. Şirket daha sonra sosyal medyadaki paylaşımlarında sözlerini yumuşatmış olsa da orijinal blog yazısı değiştirilmeden kaldı. Uzmanlara göre bu tür olaylar, teknoloji güvenliğinin sağlanmasında şeffaflığın ve karşılıklı iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.