Beşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyor

·2·Spor
Beşiktaş, Fabio Miretti ile ilgileniyor

Türkiye'nin Beşiktaş kulübü, Torino ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. GOAL.com ve Türk gazeteci Burak Özdemir'in aktardığı bilgilere göre İstanbul kulübü, futbolcu için resmî bir talepte bulundu ve transfer şartlarıyla ilgilendi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Beşiktaş şu anda aktif bir transfer politikası yürütüyor. Nitekim kulüp daha önce Juventus ile forvet Dušan Vlahović'in transferini başarıyla tamamlamıştı. Sırp futbolcunun Torino ekibiyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdi ve transfer işlemlerini tamamen sonuçlandırmak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer şartları ve mali talepler

Türk basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, forvetle yetinmeyerek Juventus'un bir başka oyuncusu olan, 2003 doğumlu yetenekli orta saha Fabio Miretti'ye de ilgi gösterdi. Takımın başantrenörü Vincenzo Italiano'nun futbolcunun yeteneklerini yakından tanıması ve oyun özelliklerini takdir etmesi, bu ilgiyi artıran başlıca faktörlerden biri oldu.

Juventus yönetimi de orta saha oyuncusunu göndermeye karşı değil. Ancak Torino kulübü yalnızca net ve kesin şartlar üzerinden görüşmeye hazır. Kaynaklara göre Bianconeri, futbolcuyu kiralamak istemiyor ve oyuncunun sadece doğrudan, bonservisiyle satılması koşuluyla ayrılmasına izin vermeyi değerlendiriyor.

Gelecek planları

Fabio Miretti'nin Juventus ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Uzmanlar ve kulüp temsilcileri, genç orta sahanın bonservis değerini yaklaşık 15 milyon avro olarak tahmin ediyor. Beşiktaş yönetiminin bu mali talepleri değerlendirdikten sonra kısa süre içinde nihai kararını vermesi bekleniyor.

Bu transferin gerçekleşmesi, İstanbul kulübünün orta saha hattını güçlendirmekle kalmayıp genç futbolcu için de kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Şimdilik taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor ve önümüzdeki günlerde duruma açıklık getirilmesi bekleniyor.

BeşiktaşJuventusFabio MirettiDušan VlahovićTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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