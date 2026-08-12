Facebook, içerik üreticileri için yapay zekâ destekli Creator Studio uygulamasını tanıttı

Facebook şirketi, içerik üreticileri için tasarlanmış, yapay zekâ teknolojileriyle donatılmış bağımsız Creator Studio uygulamasını resmen kullanıma sundu. Bu yeni platform, içerik üreticilerine kitlelerini büyütmeleri ve toplulukla aktif iletişim kurmaları için kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanışlı araçlar sağlıyor. Şu anda iOS cihazları için sunulan uygulama, ABD ve Kanada'daki tüm kullanıcıların erişimine açık. Uygulamanın testleri birkaç hafta önce sınırlı sayıdaki içerik üreticisinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre Meta, bu adımla platformundaki içerik üreticilerini TikTok ve YouTube gibi başlıca rakiplerin etkisinden korumayı ve onları Facebook ekosisteminde tutmayı amaçlıyor. Ayrıca yeni uygulama, içerik fikirleri üretme ve analiz verilerine erişme konusunda üçüncü taraf hizmetlerine, özellikle ChatGPT gibi araçlara olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacak.

Yapay zekâ asistanının özellikleri

Yeni uygulamanın en önemli özelliği, bünyesinde yer alan yapay zekâ asistanı. Bu asistan, her içerik üreticisinin kişisel içerik tarzını, performansını, kitle etkileşimini ve hedeflerini temel alarak özel öneriler oluşturuyor. İçerik üreticileri normalde sonuçlarını anlamak için karmaşık tabloları ve istatistik raporlarını uzun süre incelemek zorunda kalıyordu.

Artık yapay zekâ asistanı sayesinde “Gönderi paylaşmak için en uygun zaman ne?” veya “İnsanlar yorumlarda ne söylüyor?” gibi sorulara anında yanıt alınabiliyor. İçerik üreticilerinin yalnızca ilk yanıtı değil, bununla ilgili ek soruları da sorabilmesi süreci daha da kolaylaştırıyor.

Yorumları yönetme ve günlük görevler

Uygulamada yorumları yönetmeye yönelik özel bir yapay zekâ aracı da bulunuyor. Bu araç, en önemli yorumları seçiyor ve içerik üreticisinin kendine özgü üslubuyla yanıt taslakları hazırlıyor. Facebook'un açıklamasına göre içerik üreticileri, önerilen bu yanıtları yayımlamadan önce düzenlemek ve onaylamak zorunda.

Ayrıca kullanıcılar, uygulamayı her açtıklarında kendilerini aşağıdaki günlük öncelik görevleri akışı karşılıyor:

Son yayımlanan gönderinin performansını incelemek

Belirlenen hedeflere ulaşma sürecini takip etmek

Yanıt gerektiren önemli yorumları işaretlemek

Bilgi olarak belirtmek gerekirse Creator Studio uygulaması, Meta'nın son aylarda gerçekleştirdiği kapsamlı ürün lansmanları dalgasının bir parçası. Teknoloji devi yakın zamanda Reddit'e benzeyengrupları uygulamasını, Instagram arkadaşlarıyla kaybolan fotoğraflar paylaşma olanağı sunanuygulamasını, oyunlara yönelikuygulamasını ve çocuklar için yapay zekâ destekli masallar oluşturangibi yeni uygulamaları da tanıtmıştı.