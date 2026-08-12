Facebook, içerik üreticileri için yapay zekâ destekli Creator Studio uygulamasını tanıttı

·8·Teknoloji
Facebook, içerik üreticileri için yapay zekâ destekli Creator Studio uygulamasını tanıttı

Facebook şirketi, içerik üreticileri için tasarlanmış, yapay zekâ teknolojileriyle donatılmış bağımsız Creator Studio uygulamasını resmen kullanıma sundu. Bu yeni platform, içerik üreticilerine kitlelerini büyütmeleri ve toplulukla aktif iletişim kurmaları için kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanışlı araçlar sağlıyor. Şu anda iOS cihazları için sunulan uygulama, ABD ve Kanada'daki tüm kullanıcıların erişimine açık. Uygulamanın testleri birkaç hafta önce sınırlı sayıdaki içerik üreticisinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre Meta, bu adımla platformundaki içerik üreticilerini TikTok ve YouTube gibi başlıca rakiplerin etkisinden korumayı ve onları Facebook ekosisteminde tutmayı amaçlıyor. Ayrıca yeni uygulama, içerik fikirleri üretme ve analiz verilerine erişme konusunda üçüncü taraf hizmetlerine, özellikle ChatGPT gibi araçlara olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacak.

Yapay zekâ asistanının özellikleri

Yeni uygulamanın en önemli özelliği, bünyesinde yer alan yapay zekâ asistanı. Bu asistan, her içerik üreticisinin kişisel içerik tarzını, performansını, kitle etkileşimini ve hedeflerini temel alarak özel öneriler oluşturuyor. İçerik üreticileri normalde sonuçlarını anlamak için karmaşık tabloları ve istatistik raporlarını uzun süre incelemek zorunda kalıyordu.

Artık yapay zekâ asistanı sayesinde “Gönderi paylaşmak için en uygun zaman ne?” veya “İnsanlar yorumlarda ne söylüyor?” gibi sorulara anında yanıt alınabiliyor. İçerik üreticilerinin yalnızca ilk yanıtı değil, bununla ilgili ek soruları da sorabilmesi süreci daha da kolaylaştırıyor.

Yorumları yönetme ve günlük görevler

Uygulamada yorumları yönetmeye yönelik özel bir yapay zekâ aracı da bulunuyor. Bu araç, en önemli yorumları seçiyor ve içerik üreticisinin kendine özgü üslubuyla yanıt taslakları hazırlıyor. Facebook'un açıklamasına göre içerik üreticileri, önerilen bu yanıtları yayımlamadan önce düzenlemek ve onaylamak zorunda.

Ayrıca kullanıcılar, uygulamayı her açtıklarında kendilerini aşağıdaki günlük öncelik görevleri akışı karşılıyor:

  • Son yayımlanan gönderinin performansını incelemek
  • Belirlenen hedeflere ulaşma sürecini takip etmek
  • Yanıt gerektiren önemli yorumları işaretlemek
Bilgi olarak belirtmek gerekirse Creator Studio uygulaması, Meta'nın son aylarda gerçekleştirdiği kapsamlı ürün lansmanları dalgasının bir parçası. Teknoloji devi yakın zamanda Reddit'e benzeyen Forum grupları uygulamasını, Instagram arkadaşlarıyla kaybolan fotoğraflar paylaşma olanağı sunan Instants uygulamasını, oyunlara yönelik Pocket uygulamasını ve çocuklar için yapay zekâ destekli masallar oluşturan StoryKit gibi yeni uygulamaları da tanıtmıştı.

FacebookCreator StudioYapay ZekâTeknolojiMeta
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Çin’de yapay zekâlı robot kameraya sahip yeni amiral gemisini tanıttıHonor Çin’de yapay zekâlı robot kameraya sahip yeni amiral gemisini tanıttıBugün, 20:52VideoVerse şirketinin 250 milyon dolarlık anlaşması nasıl çöktüVideoVerse şirketinin 250 milyon dolarlık anlaşması nasıl çöktüBugün, 20:50Piston V oyun mini bilgisayarı tanıtıldıPiston V oyun mini bilgisayarı tanıtıldıBugün, 20:23Road to Battlefield 2026: Orta Avrasya startup’ları için yeni fırsatlarRoad to Battlefield 2026: Orta Avrasya startup’ları için yeni fırsatlarBugün, 20:23Microsoft tehdidine rağmen Windows'ta yeni güvenlik açığı açıklandıMicrosoft tehdidine rağmen Windows'ta yeni güvenlik açığı açıklandıBugün, 20:22Google Pixel Watch 5 akıllı saati tanıtıldıGoogle Pixel Watch 5 akıllı saati tanıtıldıBugün, 19:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı