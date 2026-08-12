Piston V oyun mini bilgisayarı tanıtıldı

Modern teknoloji pazarı, kompakt cihazlarla oyun bilgisayarlarını bir araya getiren yeni bir ürünle zenginleşti. ixbt.com'a göre, ön panelinde yuvarlak bir dokunmatik ekran bulunan ve iki işletim sistemini destekleyen benzersiz Piston V oyun mini-PC'si resmen tanıtıldı. Cihaz, kompakt boyutlarına rağmen yüksek performans sağlayan gelişmiş donanımı sayesinde uzmanların ve oyuncuların ilgisini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Yeni mini bilgisayarın en önemli ve ayırt edici özelliklerinden biri, ön panelindeki yuvarlak dokunmatik ekrandır. Bu ekran yalnızca bir tasarım unsuru olmakla kalmaz, aynı zamanda pratik işlevler de sunar. Kullanıcı, bilgisayar başlatıldığında bu ekran üzerinden iki işletim sisteminden birini, Windows 11 veya Linux tabanlı Bazzite'ı seçebilir.

Etkileşimli ekran özellikleri

Sistem Bazzite işletim sistemiyle başlatıldıktan sonra ön paneldeki yuvarlak ekran, tam teşekküllü bir bilgi paneline dönüşür. Kullanıcılar bu ekran üzerinden CPU, GPU ve RAM kullanım oranlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir. Ayrıca ekranda o anda çalıştırılan oyunun kapağı da gösterilir ve arayüzün isteğe göre özelleştirilmesine olanak tanınır.

Cihazın teknik temelini AMD Ryzen AI 9 365 işlemcisi oluşturuyor. Bu işlemci, Zen 5 ve Zen 5c mimarilerine sahip 10 çekirdek ile entegre Radeon 880M grafik birimini barındırıyor. Test edilen model, 32 GB kapasiteli çift kanallı DDR5-5600 RAM ve PCIe Gen4 arayüzlü, 1 TB kapasiteli M.2 2280 formatında bir SSD ile donatılmış.

İşlemcinin uzun süreli güç tüketimi 54 W ile sınırlandırılmış. Bu, kompakt kasa için uygun bir ısı ve güç dengesi korunmasına yardımcı oluyor. Entegre Radeon 880M grafikleri ise günümüz ihtiyaçlarını karşılayan görüntü işleme yetenekleri sunuyor.

Çıkış tarihi ve fiyatı

Üreticiler şu ana kadar Piston V oyun mini bilgisayarının satışa çıkış tarihi veya tahmini fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Buna rağmen cihazın kendine özgü kontrol paneli ve güçlü teknik özellikleri, kompakt oyun sistemleri pazarında ciddi ilgi uyandırabilir.