UFC 330 öncesi psikolojik savaş: Ian Garry sansasyonel açıklamalarda bulundu

·23·Spor
UFC 330 öncesi psikolojik savaş: Ian Garry sansasyonel açıklamalarda bulundu

UFC 330 turnuvasında velter sıklet temsilcisi, İrlandalı gelecek vadeden dövüşçü Ian Machado Garry, kariyerinin en önemli ve büyük mücadelesi öncesinde rakibi Islam Makhachev'in önceki rakiplerinin seviyesini açıkça eleştirdi.

ESPN MMA yayınına verdiği röportajda İrlandalı sporcu, iki dövüşçünün son rakiplerini karşılaştırarak oktagondaki sınavlarının çok daha zorlu olduğunu vurguladı.

«Volkanovski ve Poirier, yendiğim dövüşçüler kadar tehlikeli değil»

Ian Garry, son dövüşlerindeki rakip listesini Makhachev'inkiyle karşılaştırarak şu açıklamayı yaptı:

«Son beş rakibimi Islam'ın son beş rakibiyle yan yana koyarsanız, burada tartışılacak hiçbir şey kalmaz — kimin rakiplerinin daha güçlü ve tehlikeli olduğu açıkça görülüyor.

Karşılaştığım dövüşçülere bakın: Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates, Michael Page. Bu dörtlü, gezegenimizdeki en zorlu, mücadele edilmesi en güç ve ciddi tehdit oluşturan dövüşçülerden oluşuyor.

Şimdi Islam'ın karşılaştığı Jack Della Maddalena, Renato Moicano, Dustin Poirier ve Alexander Volkanovski'yi ele alalım. Volkanovski ve Poirier'e spor efsaneleri olarak sonsuz saygı duymaya devam ederken şunu söyleyebilirim: Onlar, yendiğim dövüşçüler kadar tehdit oluşturamaz. Üstelik rakiplerimin her biri benden çok daha iri ve uzundu», — dedi Ian Garry.

UFC 330: Philadelphia'daki ana karşılaşma

MMA hayranlarının dikkati 16 Ağustos sabahı ABD'nin Philadelphia kentine çevrilecek. Şehrin görkemli arenasında düzenlenecek «UFC 330» turnuvasının ana karşılaşmasında Islam Makhachev ve Ian Machado Garry oktagonda karşı karşıya gelecek.

Ian Garry'nin bu sert açıklamaları, oktagondaki karşılaşma öncesinde psikolojik baskıyı ve mücadelenin heyecanını daha da artırdı.

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Ian Machado GarryIslam MakhachevUFCPhiladelphiaESPN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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