«Ringde kedi gibi kaçtı»: Avustralyalı boksör Jalolov’a beklenmedik suçlama yöneltti

·7·Spor
«Ringde kedi gibi kaçtı»: Avustralyalı boksör Jalolov’a beklenmedik suçlama yöneltti

Avustralya’nın Gold Coast kentinde profesyonel bokstaki 12. maçına Amerikalı Deandre Savage karşısında çıkacak olan yerel boksör Teremoana Junior, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Özbek olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov’un adını bir kez daha andı.

Son dönemde yalnızca Jalolov’la rövanş maçı talep eden Avustralyalı nakavtçı, bu kez çok daha sert ve provokatif açıklamalarda bulundu.

«Üçüncü raunda ulaşabilen tek kişi o altın madalya sahibiydi»

Teremoana, nakavt istatistikleri ve Jalolov’la amatör ringde yaşadığı karşılaşma hakkında konuşurken şu açıklamayı yaptı:

«Eleştirmenler ringde iki raunddan öteye geçemediğimi söyledi. Bence bu doğru: Şimdiye kadar benimle ringe çıkan hiç kimse iki raunddan fazla dayanamadı.

Üçüncü raunda ulaşabilen tek kişi ise ringde kedi gibi kaçıyordu; herkesin tanıdığı o Özbek altın madalya sahibi. Benden kaçarak üç raundu tamamlayabilen tek dövüşçü o oldu.

İki raund meselesiyle ilgili söyleyeceğim şu: Ringe sadece kaçmak için değil, dövüşmek için çıkın; aksi hâlde sizi nakavt bekliyor. Benim karşıma açık bir mücadeleye çıkın. Geliyorum»— dedi Teremoana.

Bilgi notu: Teremoana’nın istatistikleri ve Jalolov’la süregelen rekabeti

Avustralyalı ağır sıklet boksör, şimdiye kadar profesyonel ringde 11 maça çıktı ve bu maçların tamamında rakiplerini ilk iki raund içinde nakavt etti. «Üçüncü raunda ulaşabilen tek boksör» derken kastettiği kişi Bahodir Jalolov’du.

Teremoana daha önce de Jalolov’la profesyonel boksta karşılaşmak ve amatör ringde aldığı yenilginin rövanşını almak istediğini birçok kez dile getirmişti.

Hatırlanacağı üzere Bahodir Jalolov, Paris 2024 Olimpiyatları’nın çeyrek finalinde Teremoana Junior’ı üstün tekniği, isabetli taktiği ve puan üstünlüğüyle mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Avustralyalı boksörün bu açıklamalarının, iki çevik ve güçlü dev arasındaki olası profesyonel karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artıracağı şüphesiz.

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Bakhodir JalolovTeremoana JuniorDeandre SavageAvustralyaParis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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