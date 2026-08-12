Honor Çin’de yapay zekâlı robot kameraya sahip yeni amiral gemisini tanıttı

Çin’in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Honor, yenilikçi amiral gemisi Honor Robot Phone akıllı telefonunu duyurdu. ixbt.com’un haberine göre benzersiz robotik kameraya sahip yeni cihaz; otomatik fotoğraf çekimi, hareketlerle kontrol ve gelişmiş yapay zekâ özelliklerini bir araya getirerek mobil pazarında büyük ilgi uyandırıyor. Bu gelişmiş cihazın Çin’deki başlangıç fiyatı yaklaşık 1500 dolar oldu. Haberi Ixbt.com bildirdi .

Robotik kamera ve yapay zekâ

Akıllı telefonun en önemli özelliği, kompakt titanyum gimbal üzerine monte edilmiş hareketli kamerası. Honor Titanium Agile Gimbal adı verilen bu sistem, 4DoF desteğine sahip ve ultra hafif titanyum gövde, kameranın saniyede 360 dereceye kadar dönmesini sağlıyor. Cihaz; Tilt Lock, FPV, FPV Vertical ve AI SpinShot gibi hareket kontrol modlarını destekliyor. Ayrıca ses kaynağını algılama ve AI Live-Tracking işlevleri sayesinde vlog çekimi veya canlı yayın sırasında kişiyi otomatik olarak kadrajın merkezinde tutabiliyor.

Cihazın YOYO Robot Mode modu; bağlamı anlama, hareketleri tanıma ve kameranın fiziksel hareketini birbiriyle uyumlu hâle getiriyor. YOYO Auto Execution işlevi ise sistem genelindeki AI aracısının kullanıcı niyetlerini anlamasına ve uygulamalar ile ayarlarda karmaşık işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Ayrıca Honor, üçüncü taraf geliştiricilerin robotik gimbal ve algılama sistemi için özel araçlar oluşturmasına olanak tanıyan Agent Skills arayüzünü tanıttı.

Yüksek performans ve gelişmiş optik

Akıllı telefon, en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyi temel alıyor. Uzun süreli kayıtlar sırasında kararlı çalışmayı sağlamak için gelişmiş bir soğutma sistemi bulunuyor. Cihaz, silikon-karbon tabanlı 7060 mA•soat kapasiteli yeni nesil bataryayla donatılmış ve 120 W kablolu ile 50 W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor. Ayrıca Android cihazlar arasında ilk kez integral şekillendirme teknolojisiyle üretilmiş tamamen metal yekpare gövde kullanılıyor.

Cihazın optik özellikleri, tanınmış ARRI şirketiyle iş birliği içinde geliştirildi. Ana 200 megapiksel modül, 1\/1,28 inç sensör ve f\/1.6 diyafram açıklığıyla donatılmış olup 10 bit ARRI LogC3 formatında video kaydını destekliyor. Ayrıca 2,7 kat optik zoom sunan 200 megapiksel periskop modül ve 122 derecelik geniş açılı 50 megapiksel kamera bulunuyor. Ekran tarafında ise akıllı telefonda 6,31 inç LTPO OLED ekran yer alıyor ve ekranın en yüksek parlaklığı 6800 nit seviyesine ulaşıyor.

Cihazın Çin pazarındaki ön siparişleri başladı ve resmi satışların ağustos ayının ortasında başlaması planlanıyor. 12 GB RAM ve 500 GB’tan fazla dahili depolama alanına sahip sürümün fiyatı yaklaşık 1500 dolar. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip en üst düzey yapılandırmanın ise yaklaşık 1900 dolara satılması bekleniyor.